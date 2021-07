É oficial: OnePlus Nord 2 contará com chip MediaTek Dimensity 1200-AI

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OnePlus confirmou que seu próximo dispositivo - o OnePlus Nord 2 de mercado intermediário - contará com o processador MediaTek Dimensity 1200 . Ou, mais especificamente, o Dimensity 1200-AI.

Em seu comunicado à imprensa, a OnePlus afirma ter trabalhado em estreita colaboração com a MediaTek para aprimorar as capacidades de IA de seu processador Dimensity 1200 para dar origem a uma nova variante exclusiva do chipset.

O objetivo, como sempre, é principalmente levar uma experiência "rápida e suave" aos clientes. Portanto, podemos esperar que o Nord 2 cumpra a promessa usual.

No entanto, há mais do que isso. Pelo menos, de acordo com o comunicado de imprensa.

No lado da câmera, os aprimoramentos de "IA" trazem melhorias aos recursos de reconhecimento de cena em fotos. Isso permitirá que a câmera reconheça 22 cenários diferentes e ajuste as cores e o contraste para combinar.

Da mesma forma, o aumento de vídeo permitirá que o OnePlus mostre "efeitos HDR" ao vivo durante a gravação.

Melhorias também estão sendo feitas nos recursos de exibição. Uma tecnologia chamada "AI Color Boost" usará o AI para ficar ciente do que você está assistindo e ajustar as imagens padrão para HDR, enquanto a tecnologia de Resolution Boost pode atualizar vídeos nas mídias sociais para HD.

Isso afetará até mesmo os algoritmos de brilho automático da tela, que não só ajustam o brilho com base na luz ambiente ao seu redor, mas também no conteúdo que você está lendo ou assistindo.

Não é nenhuma surpresa que o OnePlus também afirme que seu chip permitirá que você jogue com altas taxas de atualização. Afinal, o Dimensity 1200 é um chipset poderoso.

Em termos de energia, é semelhante ao Snapdragon 870 usado no Poco F3, o que significa que devemos ver níveis de desempenho quase emblemáticos do Nord 2. E com o Nord CE apresentando um processador Snapdragon série 700, certamente faz sentido diferenciar aquele telefone Core Edition do melhor dispositivo Nord.

O OnePlus Nord 2 deve ser lançado em algum momento antes do final de julho, com 22 de julho sendo a data discutida, e suspeitamos que não demorará muito para que o OnePlus o confirme oficialmente. Ele alimenta regularmente as especificações e detalhes antes do lançamento, e esse processo claramente já começou.