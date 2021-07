Data de lançamento, rumores, recursos e notícias do OnePlus 9T

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Espera-se que o OnePlus anuncie o sucessor do OnePlus Nord mais barato e acessível nas próximas semanas, mas oOnePlus Nord 2 provavelmente não será o último que vemos da empresa antes do fim do ano.

Ainda esperamos ver um modelo "T" para o OnePlus 9 e, embora não seja garantido e nada seja oficial ainda, rumores começaram a surgir em torno do próximo smartphone OnePlus.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o OnePlus 9T.

Antes do final de 2020

Q3?

Preço semelhante ao 9 e 9 Pro provável

OnePlus normalmente anuncia seus smartphones "T" no final do ano, embora o mês varie. O OnePlus 8T foi apresentado em outubro de 2020, os modelos OnePlus 7T em setembro de 2019 e o OnePlus 6T em novembro de 2018.

Portanto, é provável que veremos o OnePlus 9T antes de dezembro de 2021, mas quanto à data exata, teremos que esperar para ver por enquanto. Rumores sugerem o terceiro trimestre, que vai de julho a setembro, embora pareça um pouco em breve.

Em termos de preço, o OnePlus 9 começa em £ 629 no Reino Unido e $ 729 nos EUA, enquanto o 9 Pro começa em £ 829 no Reino Unido e $ 969 nos EUA. Esperamos que o OnePlus 9T fique em algum lugar no meio, como o 8T fez.

Design semelhante a 9 modelos?

Armação de plástico?

Antes do OnePlus 7T, os dispositivos OnePlus "T" eram mais uma atualização de hardware do que uma atualização de design. O OnePlus 7T ofereceu uma aparência diferente para o OnePlus 7 e o OnePlus 8T parecia diferente para o OnePlus 8.

Com os modelos OnePlus 9 oferecendo um design diferente novamente, não ficaríamos surpresos em ver o stick 9T com o mesmo visual desta vez, especialmente porque o OnePlus Nord 2 também deve adotar este design.

Não houve nenhum boato específico sobre o design do OnePlus 9T ainda, mas esperamos uma traseira de vidro, juntamente com uma câmera frontal perfurante e uma grande caixa de câmera retangular na parte superior esquerda da traseira. Uma moldura de plástico como o OnePlus 9 é provável.

AMOLED

Full HD +

Taxa de atualização de 120 Hz

Rumores não mencionaram a tela do OnePlus 9T ainda, mas o 8T tinha uma tela semelhante ao OnePlus 8, apenas com uma taxa de atualização mais rápida, então pode ser que o 9T ofereça semelhante ao 9.

O OnePlus 9 tem uma tela Full HD + AMOLED de 6,55 polegadas com uma taxa de atualização de 120 Hz , que é a mesma que o 8T oferece. O 9 Pro tem uma taxa de atualização variável, que o 9T pode adotar, mas no momento, nada foi sugerido.

Provável Qualcomm Snapdragon 888 Plus

8 GB de RAM pelo menos

Carregamento rápido de 65 W

OnePlus e Qualcomm têm um relacionamento de longa data, então é provável que o OnePlus 9T contará com o mais recente processador Qualcomm sob o capô, que seria o Snapdragon 888 Plus. Será 5G porque o 9, 9 Pro e Nord CE 5G são todos 5G, então OnePlus está comprometido nesta área.

Esperamos ver pelo menos 8 GB de RAM no 9T com pelo menos 128 GB de armazenamento, pois este é o modelo básico para o OnePlus 9 e 9 Pro. É provável que houvesse uma variação maior de RAM e armazenamento para o 9T também, como há para o 9 e o 9 Pro.

Em termos de bateria, nada foi divulgado até agora em relação à capacidade, mas o OnePlus 9 e 9 Pro ambos têm uma bateria de 4500mAh, então é provável que o 9T ofereça algo semelhante. Como o 9 e o 9 Pro têm carregamento sem fio , esperamos isso também no 9T e também suporte para carregamento rápido de 65W.

Upgrade Hassleblad

Câmera principal de 108MP?

Rumores sugerem que o OnePlus 9T virá com uma câmera traseira quádrupla com uma câmera principal Hasselblad de 108 megapixels e, embora nada tenha sido confirmado ainda, a continuidade da parceria com a Hasselblad não é surpreendente.

Para referência, o OnePlus 9 Pro oferece uma câmera traseira quádrupla, enquanto o OnePlus 9 tem uma câmera traseira tripla. Ambos têm parceria com a Hasselblad, que envolve ajuste de cores e calibração do sensor.

A câmera tripla do OnePlus 9 é composta por uma câmera principal de 48 megapixels com abertura f / 1.8, uma câmera ultra grande angular de 50 megapixels com abertura f / 2.4 e um sensor monocromático de 2 megapixels.

O OnePlus 9 Pro também oferece um sensor principal de 48 megapixels com abertura f / 1.8, mas é um sensor personalizado Sony IMX789 e suporta estabilização ótica de imagem (OIS), enquanto o 9 tem um sensor Sony IMX689 e nenhum OIS. Um sensor ultra amplo de 50 megapixels também está a bordo do 9 Pro, junto com um sensor monocromático de 2 megapixels, mas também adiciona um sensor telefoto de 8 megapixels com abertura f / 2.4.

A mudança para uma câmera principal de 108 megapixels no 9T deve ter algumas melhorias gerais, mas é o começo no momento.

Aqui está tudo o que ouvimos sobre o OnePlus 9T até agora.

O chinês leaker @ imailisa0825 afirma que o OnePlus 9T virá no terceiro trimestre de 2021 e terá uma câmera traseira Hasselblad Quad de 108 megapixels.

Oneplus 9T 5G em breve no terceiro trimestre

Assim, a 9T iS tem cor os 11 Global e 108 MP Hasselblad Quad Camera pic.twitter.com/JVMDkfyLJ2 - American Megatrends (@ imailisa0825) 2 de julho de 2021

Melhores ofertas do Amazon US Prime Day 2021: Selecione ofertas ainda ativas Por Maggie Tillman · 7 Julho 2021