OnePlus 9T deve ter uma grande atualização de câmera Hasselblad

(Pocket-lint) - OnePlus está realmente chegando às manchetes no minuto, com o OnePlus Nord 2 fortemente cotado para fazer uma aparição em breve, além de sua relação com o parceiro estável Oppo sendo discutida regularmente. Agora o OnePlus 9T está no centro das atenções, com uma grande dica de que continuará a parceria com a Hasselblad para uma câmera atualizada.

O novo telefone principal será lançado no terceiro trimestre deste ano (julho-setembro) e terá uma câmera principal de 108 megapixels da marca Hasselblad.

A dica vem do chinês phone leaker @ imailisa0825 - atualmente se autodenomina American Megatrends no Twitter.

Oneplus 9T 5G em breve no terceiro trimestre

Assim, o 9T iS tem cor os 11 Global e 108 MP Hasselblad Quad Camera pic.twitter.com/JVMDkfyLJ2 - American Megatrends (@ imailisa0825) 2 de julho de 2021

O informante também afirma que executará o ColorOS 11, embora isso seja motivo de debate, pois, embora OnePlus e Oppo colaborem mais estreitamente para atualizações de software no futuro , acreditamos que uma fusão de sistemas operacionais é um exagero.

É mais convincente que o próximo aparelho terá uma câmera quádrupla marcada com Hasselblad, com a parceria beneficiando o OnePlus 9 Pro .

Poderemos ouvir mais nas próximas semanas, embora a atenção, sem dúvida, esteja mais voltada para o Nord 2 enquanto isso.

Escrito por Rik Henderson.