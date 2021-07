Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Houve muitos rumores em torno do OnePlus Nord 2 . A última é que o telefone chegará "durante os últimos 10 dias de julho", segundo Mukul Sharma ( @stufflistings ), conforme noticiado pela 91Mobiles.

O informante afirma que o Nord 2 será revelado no dia 24 de julho. No entanto, não acreditamos que essa data seja precisa - porque é sábado e o OnePlus nunca lançou um telefone durante um fim de semana.

O encontro mais provável? Assumiríamos uma revelação na quinta-feira, 22 de julho, com pré-encomendas no mesmo dia e uma data de venda talvez uma semana depois, mantendo o prazo de julho de rumores - e tudo dentro da seção final de 10 dias do mês até o dia .

Isso faria com que o Nord 2 chegasse antes de seu antecessor, que foi colocado à venda no Reino Unido em agosto de 2020.

E esse não é o único desvio da tradição que podemos esperar: o Nord 2 foi pensado para utilizar o processador Dimensity 1200 da MediaTek , tirando a Qualcomm de sua posição usual na folha de especificações.

Isso também se encaixa na conta de acessibilidade, que é o principal ponto de venda do Nord 2 - garantindo que ele permaneça poderoso, mas reduza o preço da série OnePlus 9.

Dado que o Nord 2 provavelmente aparecerá em um prazo tão curto, os vazamentos e rumores aumentarão ao longo do mês de julho. Estamos reunindo tudo em nosso recurso de rumores , então dê uma olhada lá para as últimas novidades.

Escrito por Mike Lowe.