Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OnePlus anunciou recentemente que combinaria sua equipe de software com a da Oppo para ajudar a melhorar suas atualizações de software.

O primeiro fruto dessa relação é um compromisso do fabricante em dar suporte aos dispositivos existentes e futuros por mais tempo do que era possível anteriormente.

Especificamente, isso significa que os telefones da linha principal - do OnePlus 8 em diante (incluindo os modelos T e R) - receberão três atualizações importantes do Android e quatro anos de atualizações de segurança.

Se você comprou um dispositivo da série OnePlus 9 este ano, isso significa que você obterá o Android 12, 13 e 14, o que lhe dá um telefone que continuará fresco até 2023; com patches de segurança suportados por mais tempo para mantê-lo protegido.

Os planos de atualização são ligeiramente diferentes para a série Nord. Aqueles com um telefone da série Nord ou Nord CE receberão duas atualizações importantes do Android e três anos de atualizações de segurança.

Quanto à série Nord N (N10 e N100 etc.), eles receberão uma grande atualização do Android e três anos de atualizações de segurança.

Em sua postagem na comunidade em que anunciou essa mudança, o OnePlus afirma que essa situação de atualização aprimorada foi habilitada pelo OnePlus integrando sua base de código OxygenOS com a do ColorOS da Oppo.

Isso não significa que o OxygenOS está se tornando o ColorOS. Na verdade, OnePlus é claro sobre o fato de que esta é uma mudança nos bastidores. É mais sobre a estrutura do software, ao invés da aparência da interface.

Isso significa que o OnePlus agora tem um grupo maior de desenvolvedores, "recursos de P&D mais avançados" e um processo de desenvolvimento mais eficiente que ajuda a lançar o software mais rapidamente e dá aos telefones uma vida mais longa.

Assim como os telefones existentes, essa abordagem também será adotada com telefones nas faixas mencionadas daqui para frente. Portanto, o suposto Nord 2 - se e quando isso acontecer - se encaixará no ciclo de vida do Nord e Nord CE, enquanto a série 9T esperada no final deste ano se encaixará no cronograma de atualização carro-chefe.

Escrito por Cam Bunton.