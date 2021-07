Data de lançamento, rumores, recursos e especificações do OnePlus Nord 2

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OnePlus já expandiu sua família Nord de smartphones em 2021 com o Nord CE 5G , mas rumores sugerem que ainda há mais alguns dispositivos por vir da empresa, incluindo o OnePlus 9T .

O OnePlus Nord 2 foi oficialmente nomeado pelo CEO da empresa, Pete Lau, e sabemos que será lançado em 22 de julho. Algumas especificações oficiais adicionais também foram divulgadas, junto com um punhado de rumores do que esperar. Portanto, aqui está tudo o que sabemos até agora sobre o OnePlus Nord 2.

22 de julho de 2021 revela data confirmada

Provavelmente menos de £ 400

O OnePlus Nord foi anunciado em agosto de 2020, então um sucessor era esperado antes do final do verão. No entanto, é um pouco mais cedo do que um ano depois, com uma data de revelação de 22 de julho confirmada.

Os detalhes de preços não foram revelados em vazamentos ainda, embora o OnePlus Nord tenha começado em £ 379 no Reino Unido - então esperamos que o Nord 2 fique dentro de uma estimativa semelhante. Mesmo que seja mais caro, não esperamos que ele ultrapasse a marca de £ 400 como seu preço inicial.

O Nord original não estava disponível nos Estados Unidos, com o Nord N100 e o N10 5G disponíveis naquele lado do lago. Não está claro se o Nord 2 irá para os EUA ou não, mas há relatos de um dispositivo Nord N200 em construção também.

Semelhante ao OnePlus 9

160 x 73,8 x 8,1 mm

Com base nos vazamentos, o OnePlus Nord 2 seguirá muitas das sugestões de design da série OnePlus 9 . Parece que podemos esperar uma caixa de câmera retangular na parte traseira com duas lentes de câmera proeminentes e uma lente menor abaixo, com o flash ao lado da lente menor.

Na frente, parece que uma câmera furada ficará situada no canto superior da tela plana - várias renderizações de diferentes fontes corroboram este design. Um controle deslizante de alerta parece estar presente como a maioria dos dispositivos OnePlus (exceto para o OnePlus Nord CE 5G).

Não esperaríamos um IP oficial de resistência à água e poeira para o OnePlus Nord 2, e esperamos uma estrutura e corpo de plástico - ou pelo menos uma traseira de plástico, mesmo se a estrutura for de metal como o OnePlus 9.

Painel AMOLED de 6,43 polegadas

Resolução Full HD +

Taxa de atualização de 90Hz

HDR10 + certificado

OnePlus confirmou oficialmente via Twitter que o Nord 2 terá uma tela AMOLED de 6,43 polegadas com resolução Full HD + e taxa de atualização de 90Hz.

O Nord 2 vem com uma tela Fluid AMOLED de 90 Hz de 6,43 polegadas que desliza tão suavemente que você pensa que seus dedos estão dançando balé. E é certificado para HDR 10+.



Seja notificado - https://t.co/hh6l42Dggc pic.twitter.com/oRK56yOWqQ - OnePlus India (@OnePlus_IN) 12 de julho de 2021

Ele também é certificado para HDR10 +, apresenta uma única câmera de perfuração e deve oferecer um sensor de impressão digital no display .

Processador MediaTek Dimensity 1200-AI

8/12 GB de RAM, 256 GB de armazenamento

Bateria de 4500mAh

Sob o capô, o OnePlus Nord 2 está oficialmente confirmado para rodar o processador MediaTek Dimensity 1200-AI - uma variante exclusiva do chip padrão 1200 - que é considerado semelhante em desempenho ao processador Snapdragon 870 da Qualcomm.

Diz-se que há até 12 GB de suporte de RAM e até 256 GB de armazenamento, dependendo da variante.

A capacidade da bateria no Nord 2 é de 4500mAh e também suporta carregamento rápido, embora não esteja claro se será 30W ou 65W - cada vez mais rumores apontam para o último, velocidade mais rápida. Não esperamos ver carregamento sem fio a bordo.

Configuração da câmera traseira tripla: 50 MP principal, 8 MP de largura (?), 2 MP de macro / profundidade (?)

Estabilização óptica (OIS) para câmera principal

Câmera frontal de 32 MP

O OnePlus Nord 2 está confirmado para ter uma câmera traseira tripla consistindo em uma câmera principal de 50 megapixels com estabilização ótica de imagem (OIS), assim como o OnePlus 9 . Rumores dizem que este sensor principal será acompanhado por uma câmera secundária de 8 megapixels e uma terceira câmera de 2 megapixels.

Atualmente não há relatórios sobre o que são as câmeras secundária e terceira, mas dadas suas resoluções, especularíamos um sensor de grande angular e um de profundidade / macro.

Alega-se que a câmera frontal terá 32 megapixels, para capturar essas selfies.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o OnePlus Nord 2.

Provável estabilização ótica para a câmera traseira principal , igual ao OnePlus 9.

Ainda outra renderização dos dispositivos mostra a tela, furo perfurado incluído .

A equipe de mídia social da OnePlus Índia confirmou oficialmente os detalhes da tela do próximo telefone Nord.

O dia 22 de julho é a data oficial de revelação , conforme declarado pelo CEO da OnePlus (confirmando nossa afirmação da data apenas quatro dias antes).

OnePlus confirmou que seu próximo dispositivo - o OnePlus Nord 2 de mercado intermediário - contará com o processador MediaTek Dimensity 1200. Ou, mais especificamente, o Dimensity 1200-AI.

Um informante afirma que o Nord 2 estará dentro dos últimos 10 dias do mês - então, já em 22 de julho é possível uma revelação.

91Mobiles e OnLeaks produziram alguns renderizadores de como o OnePlus Nord 2 se parecerá com base em alguns dos primeiros protótipos.

91Mobiles revelou uma série de especificações chegando ao OnePlus Nord 2.

De acordo com o vazador Mukul Sharma (@stufflistings), OnePlus está planejando lançar um dispositivo Nord em julho, conhecido como Nord 2.

Outro dispositivo Nord previsto para lançamento em julho. Provavelmente poderia ser o OnePlus Nord 2. #oneplus # OnePlusNord2 - Mukul Sharma (@stufflistings) 8 de junho de 2021

OnePlus deixou o nome Nord 2 escapar em sua seção de perguntas frequentes de sua promoção com o Google Stadia Premiere Edition.

O Android Central informou que o OnePlus anunciará um dispositivo Nord 2 no segundo trimestre de 2021 e será executado no MediaTek Dimensity 1200.