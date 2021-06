Data de lançamento, rumores, recursos e especificações do OnePlus Nord 2

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OnePlus já expandiu sua família Nord de smartphones em 2021 com o Nord CE 5G , mas rumores sugerem que há mais alguns dispositivos ainda por vir, incluindo o OnePlus Nord 2.

Embora nada seja oficial ainda, o OnePlus Nord 2 tem sido objeto de vários vazamentos, dando-nos uma ideia de como ele será e o que terá sob seu capô. Aqui está tudo o que sabemos até agora sobre o OnePlus Nord 2.

Julho de 2021

Provavelmente menos de £ 400

O OnePlus Nord foi anunciado em agosto de 2020, portanto, um sucessor é esperado antes do final do verão. Rumores sugerem que o Nord 2 será revelado em julho de 2021, o que seria um pouco antes do aniversário de um ano de seu predecessor.

Os detalhes de preços ainda não foram revelados em vazamentos, embora o OnePlus Nord tenha começado em £ 379 no Reino Unido, então esperamos que o Nord 2 fique dentro de uma estimativa semelhante. Mesmo que seja mais caro, não esperamos que ultrapasse a marca de £ 400.

O Nord original não estava disponível nos Estados Unidos, com o Nord N100 e o N10 5G disponíveis naquele lado do lago. Não está claro se o Nord 2 irá para os EUA ou não, mas há relatos de um dispositivo Nord N200 em construção também.

Semelhante ao OnePlus 9

160 x 73,8 x 8,1 mm

Com base nos vazamentos, o OnePlus Nord 2 seguirá muitas das sugestões de design da série OnePlus 9 . Parece que podemos esperar uma caixa de câmera retangular na parte traseira com duas lentes de câmera proeminentes e uma lente menor abaixo, com o flash ao lado da lente menor.

Na frente, parece que uma câmera furada ficará situada no canto superior esquerdo da tela plana. Um controle deslizante de alerta parece estar presente como a maioria dos dispositivos OnePlus, exceto para o OnePlus Nord CE 5G.

Não esperaríamos um IP oficial de resistência à água e poeira para o OnePlus Nord 2 e esperamos ver uma estrutura e corpo de plástico, ou pelo menos uma traseira de plástico, mesmo se a estrutura for de metal como o OnePlus 9.

AMOLED de 6,43 polegadas

Full HD +

Taxa de atualização de 90Hz

Há rumores de que o OnePlus Nord 2 virá com uma tela de 6,43 polegadas com resolução Full HD + e taxa de atualização de 90Hz .

Espera-se que seja um display AMOLED e que ofereça um sensor de impressão digital no display .

MediaTek Dimensity 1200

8/12 GB de RAM, 256 GB de armazenamento

Bateria de 4500mAh

Sob o capô, o OnePlus Nord 2 está executando o processador MediaTek Dimensity 1200, que é semelhante em desempenho aos processadores Snapdragon 800 da Qualcomm. Diz-se que há até 12 GB de suporte de RAM e até 256 GB de armazenamento.

A capacidade da bateria no Nord 2 é de 4500mAh e suporta carregamento rápido, embora não esteja claro se será de 30W ou 65W. Não esperamos ver carregamento sem fio a bordo.

Câmera tripla traseira

Câmera frontal de 32 MP

Diz-se que o OnePlus Nord 2 tem uma câmera traseira tripla que consiste em uma câmera principal de 50 megapixels, uma câmera secundária de 8 megapixels e uma terceira câmera de 2 megapixels. Atualmente não há relatórios sobre o que são as câmeras secundária e terceira.

Alega-se que a câmera frontal será um sensor de 32 megapixels.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o OnePlus Nord 2.

91Mobiles e OnLeaks produziram alguns renderizadores de como o OnePlus Nord 2 se parecerá com base em alguns dos primeiros protótipos.

91Mobiles revelou uma série de especificações chegando ao OnePlus Nord 2.

De acordo com o vazador Mukul Sharma (@stufflistings), OnePlus está planejando lançar um dispositivo Nord em julho, conhecido como Nord 2.

Outro dispositivo Nord previsto para lançamento em julho. Provavelmente poderia ser o OnePlus Nord 2. #oneplus # OnePlusNord2 - Mukul Sharma (@stufflistings) 8 de junho de 2021

OnePlus deixou o nome Nord 2 escapar em sua seção de perguntas frequentes de sua promoção com o Google Stadia Premiere Edition.

O Android Central informou que o OnePlus anunciará um dispositivo Nord 2 no segundo trimestre de 2021 e será executado no MediaTek Dimensity 1200.

Escrito por Britta O'Boyle.