Esta é a aparência do OnePlus Nord 2

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As especificações do OnePlus Nord 2 vazaram recentemente em rumores, mas agora parece que não saberemos apenas o que ele está ostentando sob o capô quando for oficializado, mas como será sua aparência também.

Renderizações baseadas em um protótipo inicial foram produzidas pela 91Mobiles em associação com OnLeaks do dispositivo Nord de segunda geração e é muito semelhante ao OnePlus 9 .

Uma câmera perfurada está posicionada no canto superior esquerdo da tela aparentemente plana, enquanto uma caixa de câmera retangular na parte traseira tem uma semelhança impressionante com o OnePlus 9, mas sem a marca Hassleblad. Existem duas lentes de câmera grandes e uma terceira lente menor.

Outros detalhes de design incluem um controle de volume à esquerda e um botão liga / desliga e controle deslizante de alerta à direita. Afirma-se que o Nord 2 medirá cerca de 160 x 73,8 x 8,1 mm.

Rumores anteriores afirmavam que o dispositivo oferecerá uma tela de 6,43 polegadas e será executado em um processador MediaTek Dimensity 1200, suportado por 8 GB ou 12 GB de RAM e até 256 GB de armazenamento. A bateria tem 4500mAh com suporte para carregamento rápido de 30W ou 65W.

É dito que a câmera traseira tripla do Nord 2 terá um sensor principal de 50 megapixels, lentes secundárias de 8 megapixels e uma terceira lente de 2 megapixels. Dizem que o snapper frontal tem 32 megapixels.

Há rumores de que o OnePlus Nord 2 será anunciado neste verão, possivelmente em julho. Também houve rumores do Nord N200. Nenhum dos dois é oficial ainda.

Windows 11, tecnologia de jogos AWS e muito mais - Pocket-lint Podcast 109 Por Rik Henderson · 29 Junho 2021

Escrito por Britta O'Boyle.