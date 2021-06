O experimento OnePlus acabou

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em uma postagem de blog para os membros da comunidade - o fórum usual para atualizar os fãs sobre seus planos de mudança - OnePlus anunciou que mais recursos serão compartilhados com Oppo. É um movimento que amplifica ainda mais a mensagem que recebemos nos últimos dois anos: o OnePlus não é mais OnePlus.

O anúncio foi feito pelo cofundador remanescente - Pete Lau - e a parte fundamental é a seguinte:

"Como muitos de vocês sabem, no ano passado assumi algumas responsabilidades adicionais para supervisionar a estratégia de produtos para OnePlus e OPPO. Desde então, integramos várias de nossas equipes com a OPPO para otimizar nossas operações e capitalizar sobre recursos compartilhados adicionais . Depois de ver o impacto positivo dessas mudanças, decidimos integrar ainda mais nossa organização ao OPPO. "

O que Lau não disse é exatamente quais departamentos estão se fundindo e como será a realidade do OnePlus de agora em diante. No entanto, há menção específica de ter mais recursos e trazer atualizações de software mais rápidas e estáveis.

Quando começou , a OnePlus se definiu como uma empresa iniciante corajosa. É algo que já escrevemos antes, e isso não é mais novidade. Quem já acompanhou a empresa sabe disso. Foi uma experiência para ver se uma empresa chinesa de smartphones poderia fazer algo com amplo apelo fora da China.

Ela queria trazer para os fãs de tecnologia telefones realmente poderosos que não custassem muito dinheiro. Isso significava ser muito pouco convencional. Para gerenciar seu estoque com eficiência - e para garantir que nunca fizesse muitos telefones (e perdesse muito dinheiro) - ela lançou os telefones como uma compra somente para convidados, para começar.

A recompensa foi um telefone que tirou a concorrência da água por um preço ridiculamente baixo, além da sensação de estar em um clube exclusivo.

OnePlus também se orgulhava de executar software limpo e personalizável em um telefone com o processador mais recente e poderoso e especificações de primeira linha. Ele permite que você faça coisas com software para as quais você teria que instalar iniciadores de terceiros em outros telefones. Instalar pacotes de ícones personalizados ou alterar cores de destaque foi bastante inovador na época.

Eventualmente, depois de duas ou três gerações, o nome OnePlus se tornou mais conhecido e era quase como se eles tivessem usado todo o mercado inicial. OnePlus tinha objetivos maiores.

Foi lançado em mais países, começou a fazer parceria com operadoras e varejistas para vender seus telefones em configurações mais tradicionais. À medida que começou a agir um pouco mais como um fabricante de smartphones adequado, e não apenas como uma empresa da qual apenas aqueles "por dentro" tinham conhecimento, ela teve que ajustar sua abordagem.

Ela começou não apenas lançando dois novos modelos por ano, mas oferecendo um modelo regular e Pro de cada telefone. Ela continuou a adicionar ao seu software, manteve sua promessa de fornecer telefones realmente rápidos e poderosos com software limpo e personalizável. Mas os preços começaram a subir e mais concorrência chegou e - o que é crucial - não parecia haver tanta diferença entre o OnePlus e o resto.

Foi em 2020 que recebemos o primeiro e óbvio sinal de que o OnePlus estava mudando. Ou melhor, havia várias luzes vermelhas piscando que nos diziam que o OnePlus não era mais o OnePlus de antigamente.

A outrora empresa de telefonia independente que fazia tudo à sua maneira e só lançava telefones de última geração com a tecnologia de ponta, lançou um mid-ranger: o Nord.

Por si só, o primeiro Nord manteve-se fiel aos valores de oferecer grande desempenho a um preço baixo. Mas foi rapidamente seguido por mais dois Nords mais baratos: N10 e N100. Nenhum deles estava perto do poder principal e - na verdade - parecia um pouco diferente de tudo o mais em sua faixa de preço.

Foi como se a OnePlus tivesse decidido que não iria mais se ater aos seus valores essenciais. Iria aumentar seus números de vendas da mesma forma que qualquer outro grande fabricante de telefones: vender muitos telefones a preços diferentes para cobrir todos os segmentos do mercado.

Entre julho de 2020 e junho de 2021, OnePlus lançou oito telefones. Enquanto um seguimento do N100 - chamado de N200 - foi confirmado também. São tantos telefones quantos foram lançados entre 2014 e 2018. Também lançou um smartwatch barato e alegre, mas quanto menos se falar sobre isso, melhor.

Mas a verdade é que funcionou. O primeiro Nord foi um dos telefones OnePlus mais vendidos na Europa, enquanto o N10 e o N100 foram os mais vendidos nos Estados Unidos com T-Mobile e MetroPCS. A abordagem estava funcionando.

Outro grande alarme foi quando anunciou que não lançaria mais telefones rodando com seu próprio software na China. Em vez disso, eles obteriam o software ColorOS da Oppo.

Este mesmo alarme tocou um pouco mais quando OnePlus lançou seu software beta Android 12 mais recente. Conforme apontado por Max Weinbach no Twitter, parece que o OnePlus Android 12 beta é o ColorOS - software da Oppo.

OnePlus 9 Pro Android 12 beta é literalmente ColorOS pic.twitter.com/aQLW7NqaQH - Max Weinbach (@MaxWinebach) 18 de maio de 2021

Claro, em 2020 também recebemos a notícia chocante de que Carl Pei - que muitos viram como a força motriz por trás de seu ethos - deixou a empresa . A figura de Steve Jobsian do OnePlus se foi, e ele não era o único. Muitos membros da equipe principal dos primeiros anos da OnePlus que incorporavam os valores essenciais da empresa não estavam mais lá.

Embora Oppo e OnePlus só recentemente tenham começado a ser um pouco mais abertos sobre sua colaboração e administração conjunta de departamentos de set, sempre houve um pouco de Oppo no OnePlus. Pete Lau e Carl Pei trabalharam originalmente para a Oppo antes de começarem a OnePlus.

Você costuma encontrar telefones OnePlus que se parecem muito e hospedam recursos muito semelhantes aos modelos da marca Oppo. Warp Charge - a tecnologia de carregamento de flash - era uma versão modificada do carregamento VOOC da Oppo, por exemplo. Você encontraria isso com o selo SuperDART em aparelhos Realme. Afinal, eles fazem parte da mesma família de marcas de tecnologia sob o guarda-chuva BKK.

Com este anúncio oficial, e o fato de que os dois também compartilham os esforços de P&D, é provável que haja mais confusão entre eles.

A dura realidade da situação é que, embora operassem de forma totalmente independente, o OnePlus nunca teve os bolsos fundos da Oppo. Sua empresa irmã é uma das maiores fabricantes de smartphones do mundo, com orçamentos enormes, vendendo milhões e milhões de telefones, enquanto o OnePlus operava em uma escala muito menor.

Isso significa uma equipe menor para desenvolver, testar e implantar mudanças de software. Nem é preciso dizer que, quando você tem mais telefones no mercado, torna-se um desafio logístico mantê-los atualizados e também desenvolver novas ideias.

Se há um lado positivo em tudo isso, é que - de certa forma - a Oppo está superando o OnePlussing OnePlus com ColorOS. Ele tem muito mais opções de personalização, que é uma das marcas do software OnePlus, enquanto apresenta quase todos os outros benefícios do Oxygen OS.

Na verdade, não seria a pior coisa do mundo se os telefones OnePlus executassem ColorOS. Mas isso solidificaria ainda mais o fato de que os telefones OnePlus agora são telefones OnePlus apenas no nome.

A marca permanece, mas o que tornava um telefone OnePlus um OnePlus não existe mais. O experimento acabou.

Escrito por Cam Bunton.