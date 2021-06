OnePlus Nord N200 é lançado como um T-Mobile exclusivo nos EUA

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A T-Mobile, a popular (des) operadora dos Estados Unidos, anunciou que está lançando o OnePlus Nord N200. Ele estará disponível para clientes da marca T-Mobile e clientes do Metro.

Nos Estados Unidos, será a única operadora a lançar o Nord N200, e é a primeira palavra oficial que vimos que o N200 existe, embora os rumores tenham sido muitos.

O OnePlus Nord N200 5G apresenta uma tela fullHD + de 6,49 polegadas e taxa de atualização de 90 Hz, semelhante ao Nord CE em termos de resolução e taxa de quadros.

Há três câmeras na parte traseira e uma bateria robusta de 5000mAh dentro, completa com carregamento rápido de 18W, assim como as especificações recentes que vazaram sugeriram que faria . Adicione isso a um processador Snapdragon 480 e você terá um dispositivo decente de médio alcance.

Como vimos em vazamentos anteriores, o dispositivo é muito semelhante aos telefones recentes da Realme e Oppo , com sua protuberância de câmera retangular na parte traseira e sensor de impressão digital montado na lateral. Há também uma câmera furada cortada na tela.

Em seu comunicado à imprensa, a T-Mobile anuncia que é compatível com sua rede Extended Range 5G e com a rede Ultra Capacity. Portanto, você deve obter velocidades de 5G onde quer que haja cobertura.

Além do mais, com o T-Mo, clientes novos ou existentes podem obtê-lo gratuitamente ao trocar um novo dispositivo ou adicionar uma nova linha. Se você estiver no metrô, terá um desconto instantâneo ao adicionar uma nova linha, pagando apenas US $ 59 pelo aparelho.

Dado o sucesso dos telefones Nord série N nos Estados Unidos com a T-Mobile, não é surpresa que este último modelo esteja sendo adquirido como uma operadora exclusiva. Ao que tudo indica, o N10 e o N100 venderam como pão quente em 2020.

O telefone chegará em breve e estará disponível nos Estados Unidos a partir de 25 de junho com um preço de aparelho em torno de US $ 240.

Escrito por Cam Bunton.