Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Apesar de ter acabado de lançar o último telefone da marca Nord - o Nord CE - o OnePlus está aparentemente prestes a lançar outro. Este parece ser uma continuação do N100 e é, sem surpresa, chamado de N200.

O popular vazador, Evan Blass, postou uma renderização de impressão de alta qualidade do telefone junto com uma folha de especificações completa, mostrando exatamente o que podemos esperar do próximo Nord de orçamento da OnePlus .

Do ponto de vista do design, parece estar tirando mais do que uma folha do livro da Realme e da Oppo (suas empresas irmãs).

Olhando para a caixa da câmera na parte traseira, ela parece virtualmente idêntica ao design do Oppo Find X3 Lite . É um retângulo saliente elegante com cantos arredondados e três câmeras alinhadas verticalmente à esquerda.

A moldura possui um sensor de impressão digital integrado no botão liga / desliga à direita, de forma idêntica ao Realme 7. Além do mais, não há nenhum botão deslizante de alerta nele, assim como o Nord CE.

Quanto à parte frontal do telefone, é um caso bastante padrão com uma única câmera furada no canto superior esquerdo e engastes finos nas laterais e na parte superior, mas um queixo mais grosso na parte inferior.

Já estava claro desde o design que este é um telefone econômico - assim como o N100 - e a folha de especificações torna isso mais claro.

A tela full HD + (2400 x 1080) na frente é IPS LCD, em vez de AMOLED, mas ainda apresenta taxas de atualização de 90Hs e mede 6,49 polegadas na diagonal.

Internamente, há um processador Snapdragon 480 executando o show ao lado de 4 GB de RAM e armazenamento de 64 GB, embora seja expansível usando um cartão microSD. Há uma grande bateria de 5000mAh com capacidade de carregamento de 18W. Sem Warp Charge aqui.

Quanto ao sistema de três câmeras, ele é liderado por uma câmera primária de 13 megapixels que é unida por uma macro de 2 megapixels e uma câmera monocromática de 2 megapixels para dados adicionais.

Ele roda o Oxygen OS 11 baseado no Android 11, possui uma porta de 3,5 mm para fones de ouvido / headsets com fio e mede 8,3 mm de espessura.

Até que o OnePlus o revele oficialmente, tudo isso é boato por enquanto, mas dado o histórico anterior de Blass, parece muito provável que isso seja verdade.

Escrito por Cam Bunton.