OnePlus Nord CE anunciado oficialmente: Mais fino, rápido e apenas € 299

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OnePlus revelou seu mais recente telefone da marca Nord: o Nord CE. Mesmo antes do anúncio, sabíamos alguns detalhes do mais novo membro da família OnePlus, graças à empresa manter sua tradição de detalhes de alimentação por gotejamento para antecipar o evento de lançamento .

Sabemos que se chama OnePlus Nord CE 5G e que está chegando ao Reino Unido e à Europa. CE significa Core Edition, com o objetivo de reduzir a experiência Nord ao seu essencial. Manter o que é necessário e descartar o que não é, tudo por um preço inferior ao primeiro.

O que isso significa na realidade é que o telefone tem uma bateria de 4500mAh (acima de 4115mAh no primeiro Nord), mas ainda equipado com a tecnologia Warp Charge 30T que habilita 0-70% em 30 minutos.

O OnePlus o chama de Warp Charge 30T Plus, porque ele preenche a mesma porcentagem de uma bateria maior ao mesmo tempo que o telefone anterior fazia com a bateria menor.

Uma decisão questionável foi livrar-se do interruptor de alerta, que tem sido um dos pilares dos telefones OnePlus nos últimos dois anos. No entanto, há uma porta de 3,5 mm novamente, então você pode usar seus fones de ouvido com fio e headsets se quiser.

Ele vem em três cores: Blue Void, Charcoal Ink e Silver Ray. O primeiro deles tem um acabamento fosco atraente e o design é muito reiminiscente do Nord original com uma caixa de câmera em forma de comprimido. Ainda assim, é mais fino que o original e mais leve também.

Dentro, há um processador Snapdragon 750G 5G para manter as coisas funcionando perfeitamente, ajudado por até 12 GB de RAM e até 256 GB de armazenamento. Com relação às combinações, você poderá comprar versões de 6GB / 128GB, 8GB / 128GB ou 12GB / 256GB, dependendo de suas necessidades de memória.

Quanto à tela: é um painel AMOLED fullHD + de 90 Hz que mede 6,43 polegadas. Nesse aspecto, é semelhante ao primeiro modelo, exceto que só tem um único furo para a câmera selfie.

OnePlus também anunciou que o Nord CE 5G virá com uma configuração de câmera tripla liderada por uma câmera primária de 64 megapixels também. A terceira câmera é um sensor monocromático de baixa resolução. Ele também possui uma câmera ultralarga de 119 graus e - na frente - uma câmera selfie de 16 MP.

A detecção de cena AI ajusta as configurações dependendo do que você está tentando filmar. Como você esperaria de qualquer câmera de smartphone moderno. OnePlus promete ótimas cores e detalhes.

O OnePlus Nord CE vem mais barato do que seu antecessor também, com um preço a partir de € 299 / £ 299 na Europa / Reino Unido . Ele estará disponível para compra a partir de 21 de junho na OnePlus direct e nas operadoras parceiras. Os membros da comunidade terão a chance de pré-encomendá-lo imediatamente a partir de hoje.

Escrito por Cam Bunton.