(Pocket-lint) - Em um desenvolvimento algo confuso para a linha OnePlus, as especificações vazaram para o chamado Nord 2, que pintam um quadro pouco claro sobre onde ele ficaria na linha.

A lista de especificações vazadas inclui um processador MediaTek Dimensity 1200, que alega ser instalado ao lado de 8 GB ou 12 GB de RAM e uma bateria de 4500mAh.

Enquanto os processadores da MediaTek são frequentemente vistos como de gama média ou de baixa qualidade, o Dimensity 1200 se assemelha mais aos processadores Snapdragon da série 800 do que os chipsets de gama média de baixa potência.

Ou seja, esta pode ser uma maneira inteligente de o OnePlus usar desempenho próximo ao de alto nível em um telefone que custa muito menos do que a série OnePlus 9 .

Outras especificações reveladas no vazamento pela 91Mobiles (em parceria com a OnLeaks) incluem uma tela fullHD + AMOLED de 6,43 polegadas com taxa de atualização de 90 Hz e um sensor de impressão digital no display.

Também devemos esperar um sistema de três câmeras na parte traseira com um sensor primário de 50 megapixels ao lado de sensores secundários e terciários de 8 megapixels e 2 megapixels. A câmera frontal possui um sensor de 32 megapixels.

É um momento incomum para um vazamento, especialmente considerando o lançamento do Nord CE que está acontecendo hoje, mas o Nord 2 deve ser lançado um pouco mais tarde neste verão, talvez no próximo mês.

Em termos de design, foi sugerido que o Nord 2 se parecerá mais com a série OnePlus 9 e até apresentará o mesmo sensor Sony que está equipado nas duas câmeras principais do Oppo Find X3 Pro.

Esperando-se que o Nord CE seja um telefone de baixa potência, ter este processador mais poderoso entre ele e a série 9 poderia ajudar a criar uma distinção mais clara entre vários modelos Nord e de primeira linha, já que o OnePlus continua desajeitadamente sua transição para se tornar um smartphone convencional fabricante.

Escrito por Cam Bunton.