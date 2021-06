O design do OnePlus Nord CE 5G revelado, parece exatamente como você esperaria

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Aqueles que esperam algo diferente do futuro OnePlus Nord CE 5G podem querer moderar sua empolgação: o telefone pode ter a aparência que você esperava.

Com lançamento previsto para 10 de junho , o Nord CE 5G é uma continuação do OnePlus Nord de 2020 , buscando colocar a potência 5G no bolso de muitos com uma proposta mais acessível do que os modelos OnePlus 9 carro-chefe.

O novo render vazado mostra um design com suas câmeras na parte traseira, parecendo muito com o modelo Nord anterior. Até mesmo a coloração que foi aplicada a este modelo é um azul-petróleo semelhante ao modelo anterior - e isso é algo que tem funcionado na própria máquina de hype do OnePlus.

OnePlus confirmou anteriormente o arranjo de três câmeras e a câmera principal de 64 megapixels, ao mesmo tempo que disse que o telefone será "elegante e aerodinâmico". Espera-se que tenha 7,9 mm de espessura.

O telefone deverá ser alimentado pelo Qualcomm Snapdragon 750G, oferecer uma bateria de 4500mAh com carga de 30W e um conector de fone de ouvido de 3,5 mm, o que parece estar voltando. No entanto, não haverá controle deslizante para silenciar o telefone.

Um display Full HD de 6,43 polegadas estará na frente do telefone, que tem quase o mesmo tamanho do modelo anterior.

Espera-se que o preço seja agressivo, no entanto, com um vazamento sugerindo um preço de £ 22.999 na Índia - cerca de € 260. OnePlus também confirmou que a comunidade OnePlus terá acesso antecipado às vendas em 10 de junho por meio de uma Venda Principal no site OnePlus.

OnePlus disse francamente: "A venda principal é a última de uma longa linha de eventos OnePlus Pop-up que viram milhares de membros da Comunidade OnePlus, os principais fãs do OnePlus, fazerem fila por horas para serem os primeiros a colocar as mãos nos últimos dispositivo da OnePlus. "

Felizmente, você não terá que ficar na fila por horas online para obtê-lo.

Escrito por Chris Hall.