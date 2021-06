OnePlus Nord CE apresentará design elegante e aerodinâmico

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OnePlus começou sua provocação para o próximo telefone em sua linha: o OnePlus Nord CE 5G. Este é o telefone projetado para substituir o primeiro Nord , lançado há cerca de 12 meses.

Em seu primeiro teaser, OnePlus afirmou que o Nord CE apresentará um design "elegante e aerodinâmico" e com um preço definido por "um preço ainda melhor". Isso nos diz duas coisas óbvias: será mais fino que o primeiro Nord e também será mais barato.

Não temos uma visão adequada do design no teaser de mídia social, mas podemos dar uma olhada na aparência básica. Parece que o OnePlus está mantendo a caixa da câmera em forma de comprimido, em vez de mudar para o design retangular encontrado nas séries 8T e 9 .

Isso significará uma distinção visual entre a camada superior de telefones OnePlus e a linha Nord mais acessível.

O que é potencialmente interessante na imagem do teaser do esboço no topo desta página é que há apenas um botão no lado esquerdo da imagem. Isso poderia significar que o sempre presente botão deslizante de alerta está fora de controle?

Construímos um ótimo dispositivo e adicionamos um pouco mais. Porque você não gostaria de um pouco menos.



Junte-se a nós no Evento de Lançamento de Verão OnePlus em 10 de junho às 19h IST para ver por si mesmo.



Seja notificado - https://t.co/oQgVeK4uFW pic.twitter.com/rLIadjaN6r - OnePlus India (@OnePlus_IN) 31 de maio de 2021

Outras especificações foram reveladas involuntariamente por meio de um questionário online, conforme apontado pela 91Mobiles. Este questionário apareceu, oferecendo a chance de ganhar um OnePlus Nord CE 5G em tinta de carvão com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento.

Isso nos diz algumas especificações básicas do telefone, mas nenhum dos principais detalhes ainda. Não temos nenhum detalhe confirmado sobre o processador interno, embora haja rumores sobre o Snapdragon 750G, ao mesmo tempo que se espera que tenha uma tela AMOLED de 6,43 polegadas de 90 Hz.

Se preciso, isso significaria que é uma tela de tamanho semelhante ao Nord original, embora com um processador um pouco menos potente.

É comum que o OnePlus goteje as informações antes do lançamento e este ano não está sendo diferente. Na verdade, não apenas quando o sistema de alimentação por gotejamento começou, também fomos tratados com uma programação de alimentação por gotejamento.

OnePlus anunciou que irá revelar novos recursos em 2 de junho, 4 de junho e 8 de junho, antes de finalmente revelar o telefone totalmente em 10 de junho . Portanto, fique atento para aqueles que virão na próxima semana.

Escrito por Cam Bunton.