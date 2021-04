O sucessor do OnePlus Nord N10 deve ser lançado em breve

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OnePlus lançou uma nova gama de dispositivos de gama média acessíveis em 2020 e deu a todos eles o apelido de Nord para sinalizar a separação da família carro-chefe premium.

Um desses dispositivos foi o Nord N10 ; um dispositivo abaixo do padrão OnePlus Nord em termos de preço, desempenho e qualidade de construção. E apesar de ter sido lançado apenas no segundo semestre do ano passado, parece que já está perto de ter uma sequência.

Sinais - na forma de certificação em alguns bancos de dados diferentes - sugerem que um sucessor do Nord N10 será lançado em breve. Tanto o BIS da Índia quanto o IMDA de Cingapura divulgaram um dispositivo com o codinome Ebba nas últimas semanas, que deverá ser a próxima evolução do N10.

A informação vem por meio de @stufflistings no Twitter, um vazamento frequente de detalhes do dispositivo, que espera que o telefone seja lançado na Ásia em breve.

É impossível adivinhar o quão iminentemente esse lançamento ocorrerá, já que o OnePlus ainda não deu nenhuma indicação oficial de que isso acontecerá.

Com a empresa tendo lançado a série OnePlus 9 em março, e ainda empurrando esses telefones com força em seu marketing, faria sentido dar um pouco de espaço entre o lançamento de gama superior e a chegada de um novo mid-ranger.

Quanto a outros mercados, nada se sabe ainda. Quando o N10 e o N100 foram lançados em 2020, havia uma sensação real de que esses eram dispositivos focados principalmente no mercado indiano / sul da Ásia, embora também pousassem na costa ocidental.

O fato de o próximo dispositivo ter aparecido em sites de certificação da Índia e Cingapura sugere que o mesmo provavelmente será verdadeiro para o próximo dispositivo.

Ainda assim, arquive isso como boato por enquanto, até que vejamos qualquer evidência mais concreta da existência do N10 mk2. Se o lançamento for em breve, provavelmente começaremos a ver vazamentos mais firmes e imagens aparecendo pela carga do balde.

Escrito por Cam Bunton.