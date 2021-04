Truques e viagens OnePlus 9 e 9 Pro: Master Oxygen OS 11

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Oxygen OS do OnePlus é uma das versões mais fluidas e limpas de skins para Android disponíveis, e há muito dentro dele para explorar e personalizar. Portanto, se você comprou recentemente um telefone OnePlus - como o OnePlus 9 ou 9 Pro - e deseja algumas dicas para começar, você veio ao lugar certo.

Para nossa escolha dos 14 principais recursos, assista ao nosso vídeo abaixo. Para um guia mais aprofundado, continue lendo.

Deslize para baixo para ver as notificações: quando você inicializa o telefone pela primeira vez, deslizar para baixo na tela inicial inicia a estante OnePlus. Felizmente, você pode alterá-lo para deslizar para baixo nas notificações. Pressione longamente o papel de parede e escolha Configurações da tela inicial. Agora grave Deslize para baixo para acessar e escolha Notificações e configurações rápidas na lista.

Interrompa os aplicativos de preencher sua tela inicial: para impedir que os aplicativos criem uma nova tela inicial ao instalá-los, mantenha pressionado o papel de parede e toque em "Configurações da tela inicial", agora desligue a chave ao lado de "adicionar ícone à tela inicial" no principal.

Alterar o layout da tela inicial: se você quiser aumentar ou diminuir o número de aplicativos na tela inicial, basta manter pressionado o papel de parede e tocar em Configurações da tela inicial e escolher Layout da tela inicial. Aqui você pode escolher o estilo da grade, bem como ajustar o tamanho dos ícones e rótulos dos aplicativos.

Instale pacotes de ícones personalizados: OnePlus permite que você instale pacotes de ícones personalizados por anos sem a necessidade de um iniciador de terceiros. Para alterar os ícones individualmente, primeiro você precisa baixar um pacote de ícones da Play Store. Pesquise por pacotes de ícones e examine-os até encontrar um que você goste e faça o download.

Alterar ícones de aplicativos individuais: uma vez instalado, pressione e segure um ícone de aplicativo que deseja alterar em sua tela inicial e toque em editar. Agora toque no ícone à esquerda e selecione o pacote de ícones baixado na lista suspensa. Agora você deve ver uma tela cheia de ícones desse pacote, com alguns relacionados no topo para escolher. Escolha o que deseja e salve.

Para voltar ao original, toque em Editar e escolha redefinir.

Aplique um pacote de ícones personalizado: Para alterar todos os seus ícones para o mesmo pacote de ícones de terceiros, vá para Configurações> Personalização e selecione Pacote de ícones antes de escolher o pacote baixado.

Altere a animação da impressão digital: para personalizar a animação que é exibida quando você desbloqueia o telefone usando o leitor de impressão digital no display, vá para Configurações> Personalização e escolha a opção de animação da impressão digital antes de escolher a animação de sua preferência.

Crie sua própria cor de destaque: Por anos, o OnePlus permite que você escolha a cor de destaque da IU e você pode até criar sua própria cor em vez de escolher predefinições. Vá para Configurações> Personalização e selecione Cor de destaque. Agora toque em Personalização na parte inferior e ajuste os controles deslizantes até obter o tom certo.

Use uma foto como sua tela sempre ativa: o OnePlus tem um recurso beta chamado Tela, que transforma a foto de uma pessoa em sua tela sempre ativa. Bloqueie o telefone e o rosto de uma pessoa se tornará um contorno branco em um fundo preto. Para escolhê-lo, acesse Configurações> Personalização e selecione Tela. NÃO escolha uma foto do rosto de uma pessoa a partir de suas imagens e dimensione-a.

Toque em visualização para ver como ficará e, se estiver satisfeito, toque no pequeno tique no canto superior para salvá-lo. Agora toque em Sim na janela pop-up para confirmar.

Gesto de pesquisa rápida: na versão mais recente do Oxygen OS, há um gesto para pesquisar rapidamente um aplicativo em seu telefone, mas você precisa ativá-lo. Pressione longamente o papel de parede e selecione Configurações da casa, agora toque em Gestos de pesquisa rápida e ative-o. Você pode escolher qual gesto deseja iniciar na parte inferior, mas o padrão é deslizar a gaveta do aplicativo para cima e manter o polegar ou dedo para baixo na tela até que a pesquisa apareça.

Captura de tela de três dedos: Vá em Ajustes> Botões e Gestos> Gestos Rápidos e você pode habilitar um gesto de captura de tela de três dedos. Quando ativado, você simplesmente desliza para baixo com três dedos na tela para fazer uma captura de tela.

Clique duas vezes para abrir a câmera: Por padrão, este está habilitado, basta pressionar duas vezes rapidamente o botão liga / desliga e as câmeras serão iniciadas.

Pressione o botão para iniciar o Google Assistente: acesse Configurações> Botões e gestos> Pressione e segure o botão liga / desliga e selecione "Assistente de voz". Agora, quando você pressiona o botão liga / desliga e o mantém pressionado, ele inicia o Google Assistente.

Botões de navegação da velha escola: antes que os gestos de navegação se tornassem uma coisa, o Android usava um sistema de três botões para ir para casa, voltar e os aplicativos recentes. Se você gostou e quer voltar, vá para Configurações> Botões e Gestos> Barra de Navegação e Gestos e selecione a opção Voltar, Home, Recentes no topo.

Toque duas vezes para bloquear: pressione e segure o papel de parede e vá para Configurações da casa, agora ative Toque duas vezes para bloquear. Agora, sempre que você tocar duas vezes na tela inicial, o telefone será bloqueado.

Garanta a resolução e a taxa de quadros máximas: O OnePlus 9 Pro tem uma tela QHD com atualização de 120 Hz, mas eles podem não estar definidos como Máximo quando você desembala o dispositivo pela primeira vez. Para habilitá-los, vá para Configurações> Tela> Avançado. Você encontrará resolução e taxa de quadros aqui. Para habilitar o máximo, escolha QHD + e Smart 120Hz.

Oculte a câmera frontal: Embora não haja nenhum corte na tela, há uma pequena câmera furada que você ainda pode decidir que prefere esconder. Para fazer isso, vá para Configurações de exibição e toque em Avançado. Agora escolha área de exibição da câmera frontal e escolha a opção de ocultá-la. Isso basicamente colocará uma barra preta na tela, camuflando a câmera.

Iniciar automaticamente o modo de leitura: o modo de leitura em telefones OnePlus pode tornar sua tela monocromática - ou usar um efeito cromático para uma visualização confortável de cores - o que torna mais fácil para os seus olhos, especialmente à noite.

Agora, se você deseja que ele seja ativado automaticamente ao iniciar seu aplicativo de leitura favorito, você pode. Basta ir para Configurações> Tela e escolher Modo de leitura - agora escolha Adicionar aplicativos para modo de leitura e encontre o aplicativo para o qual deseja habilitá-lo. Confirme se deseja o efeito monocromático preto e branco ou o efeito cromático.

Habilitar Modo de Conforto: Em uma nota semelhante à acima, você pode habilitar o modo de conforto que atua como a tela True Tone do iPhone para ajustar o equilíbrio de branco com base na iluminação ambiente em sua localização atual. Basta ativar a opção no menu principal de configurações da tela.

Agendar Modo Escuro: Muitas pessoas gostam do Modo Escuro, mas eu pessoalmente prefiro que ele seja ativado apenas quando está mais escuro no final do dia, felizmente você pode agendá-lo para ativar. Basta ir para Configurações> Tela> Modo escuro e tocar na opção ligar automaticamente antes de escolher a opção para ativá-lo entre o pôr-do-sol e o nascer do sol.

Faça seu Always on display, always on: Por padrão, o display ambiente não mostra o tempo todo, mas se você quiser, pode habilitá-lo. Basta ir para Configurações> Tela> Tela ambiente e encontrar a opção Tela sempre ligada. Aqui você pode optar por ficar ligado o dia todo ou programado para acontecer em determinados horários, como entre levantar e dormir à noite.

Reduza os modos de fotografia personalizados no aplicativo da câmera: ao iniciar a câmera, existem algumas opções que você pode escolher apenas passando o dedo sobre a tela. Se preferir reduzir o número de opções e remover os modos que nunca usa, você pode. Basta abrir o menu de configurações quando sua câmera estiver aberta, tocando nos três pontos na parte superior da tela e escolhendo as configurações. Agora toque em Modos personalizados e remova aqueles que você não deseja que estejam lá, ou arraste para reorganizar.

Grave um vídeo Superestável: ao abrir a câmera e escolher o modo de vídeo, você notará um pequeno ícone que se parece muito com o telefone vibrando (um retângulo com pequenos rabiscos de cada lado). Toque aqui e ele habilita um modo superestável para equilibrar os tremores ao fotografar usando EIS, além de alguma mágica de algoritmo.

Modo noturno para vídeo: novamente no modo de vídeo, você verá um pequeno ícone de lua. Toque nele para aumentar o brilho da cena, o que é útil em situações de pouca luz.

Modo de retrato de vídeo: na mesma barra de ferramentas, você verá um pequeno ícone que se parece com a foto de uma pequena pessoa em um quadro. Está imediatamente à direita do ícone da lua. Toque nele e ele iniciará o modo de retrato de vídeo, causando um grande borrão atrás do assunto.

Fotografar em 8K: Abra a câmera no modo de vídeo e toque nos três pontos no canto superior. Agora escolha 8K.

Filmagem de proporção 21: 9: se você gosta daquele visual cinematográfico longo e estreito, basta selecionar o vídeo dos modos de fotografia disponíveis e tocar nos três pontos na parte superior antes de escolher 21: 9 no menu suspenso.

Gravação de tela: abra a aba de configurações rápidas e deslize para a segunda página e você verá Gravador de tela. Toque nele e, em seguida, um novo botão flutuante minúsculo aparece. Toque no botão vermelho para começar a gravar sua tela ou toque na engrenagem de configurações para ajustar as configurações.

Carregamento sem fio reverso: Com o carregamento sem fio reverso, você pode carregar dispositivos compatíveis com Qi na parte de trás do telefone. O que pode ser muito útil para relógios e fones de ouvido. Abra as configurações rápidas de cima e selecione carga reversa, em seguida, vire o telefone e coloque o outro dispositivo de carregamento sem fio de costas. Você também pode encontrar a opção acessando Configurações> Bateria. Você verá Reverse Charge como uma opção perto da parte inferior da tela.

Modo de carregamento antes de dormir: se você estiver usando um dos suportes de carregamento sem fio rápido do OnePlus com o OnePlus 9 Pro, poderá ativar o modo de carregamento antes de dormir. Isso desliga o ventilador em um determinado momento. Vá para Configurações> Bateria> Modo de hora de dormir agora alterne na programação e escolha a hora em que deseja ativá-lo.

Oculte alguns aplicativos: Se você quiser que alguns de seus aplicativos fiquem escondidos, há um Espaço Oculto para isso. Deslize para cima a sua gaveta de aplicativos e deslize para a direita para ir para o seu Espaço Oculto. A outra maneira de fazer isso é beliscando para fora na tela inicial. Agora toque em + no canto para adicionar aplicativos a ele.

Ovo de Páscoa: Você sabe disso! Há um ovo de Páscoa no aplicativo de calculadora do OnePlus que já existe há alguns anos. Para encontrá-lo, basta digitar 1+ e tocar em = e você verá o que acontece a seguir.

Escrito por Cam Bunton.