OnePlus 9R apenas para a Índia, com quad-cam, Snapdragon 870 e 120 Hz

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OnePlus anunciou três novos dispositivos durante seu evento de lançamento da série OnePlus 9 em 23 de março, incluindo o OnePlus 9R que é apenas para o mercado da Índia. Custará 39.000 rúpias e estará disponível no início de abril.

O OnePlus 9R tem uma tela AMOLED de 6,55 polegadas com resolução Full HD + e taxa de atualização de 120 Hz , como o OnePlus 9. É um dispositivo compatível com 5G que roda no chipset Qualcomm Snapdragon 870 com sistema de resfriamento VC e UFS 3.1.

Há uma bateria de 4500mAh a bordo, que suporta Warp Charge 65, permitindo o carregamento com fio de 65W. Você também encontrará alto-falantes estéreo duplos e um Pro Gaming Mode.

Seguindo o mesmo design do OnePlus 9 e 9 Pro, o OnePlus 9R tem uma câmera perfurada na parte superior esquerda de sua tela plana e tem a mesma caixa de câmera retangular na parte superior esquerda traseira que o OnePlus 9 Pro, com duas lentes grandes e duas lentes menores.

A câmera é composta por uma câmera principal de 48 megapixels, uma câmera ultra grande angular de 16 megapixels, uma câmera macro de 5 megapixels e uma câmera monocromática de 2 megapixels, como o OnePlus 8T. Para vídeo, há OIS e EIS a bordo, bem como modo de retrato de vídeo.

O OnePlus 9R estará disponível nas opções de cores Lake Blue e Carbon Black .

Escrito por Britta O'Boyle.