OnePlus 9 e 9 Pro revelados com tecnologia de câmera Hasselblad a bordo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OnePlus anunciou seu OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro durante um evento online hoje. Os novos telefones estão no topo da gama OnePlus, rodando na plataforma de 5 nm Snapdragon 888 da Qualcomm . Ambos são telefones 5G.

Muitos detalhes eram conhecidos antes do lançamento como resultado do feed-feed de detalhes do produto on-line da OnePlus, o que sempre traz uma revelação um pouco decepcionante.

A tela é curva, mas o OnePlus diz que estreitou as curvas nas bordas - ele chama essa tela de Fluid Display 2.0. É um display LTPO com suporte para uma taxa de atualização variável entre 1Hz e 120Hz. Suporta HDR 10+.

O elemento chave é que a taxa variável significa uma economia de energia de até 50 por cento às vezes. O tempo de resposta também foi melhorado, diz OnePlus, um recurso chamado Hyper Touch.

As câmeras desenvolvidas pela Hasselblad estão dentro dos novos aparelhos e o lançamento do OnePlus se concentrou nesses aparelhos, conhecidos como Hasselblad Camera for Mobile. O OnePlus 9 Pro possui uma câmera ultra-wide de 50 megapixels e uma câmera principal de 48 megapixels.

O OnePlus 9 também tem a mesma câmera ultra-wide de 50 megapixels, mas um sensor de câmera principal Sony IMX689 um pouco diferente - embora ainda tenha 48 megapixels. É essencialmente a câmera do OnePlus 8 Pro .

Você pode filmar vídeo 4K a 120fps e vídeo 8K a 30fps em ambos os aparelhos.

O OnePlus 9 Pro pode carregar totalmente sem fio em 43 minutos com carregamento sem fio 50W Warp Charge 50 (com o carregador personalizado do OnePlus). Conectá-lo fornece um carregamento de 65W, o que significa que você pode carregar em 29 minutos. A bateria do OnePlus 9 Pro tem 4500mAh.

O OnePlus 9 Pro está disponível em névoa matinal e verde pinho, bem como preto estelar, um acabamento fosco.

Você também pode ver nas imagens oficiais abaixo que o 9 Pro tem duas lentes maiores e duas lentes menores. A cor mostrada aqui é a névoa matinal.

O fiapo de bolso planta mais 1.000 árvores com o Resideo Por Stuart Miles · 23 Março 2021

O vidro reflexivo especialmente projetado eleva o # OnePlus9Pro Morning Mist a novos níveis de excelência de design. Não há nada igual.



Veja ainda mais 23 de março.

https://t.co/poRMwhH6Pq pic.twitter.com/SWksVD0agH - OnePlus 9 (@oneplus) 15 de março de 2021

Escrito por Dan Grabham.