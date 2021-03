Vazou o sucessor do OnePlus Nord N10, codinome Ebba

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Enquanto nos preparamos para o lançamento iminente dos telefones carro-chefe da série OnePlus 9 , não devemos esquecer a série Nord de médio porte. E, graças a um grande vazamento online, parece que o sucessor do OnePlus Nord 10 está tomando forma.

Renderizações e especificações de um aparelho de codinome Ebba foram postadas por Steve Hommerstoffer, também conhecido como Onleaks.

Ele alega em sua página do Voice que o telefone terá uma tela de 6,49 polegadas com um design plano. Ele terá uma única câmera perfurada no canto superior esquerdo e, nas renderizações incluídas, uma câmera tripla na parte traseira.

Ele virá com uma moldura de metal brilhante, mede 162,9 x 74,7 x 8,4 mm e a caixa traseira é provavelmente de "plástico brilhante".

Um fone de ouvido de 3,5 mm será incluído, com o sensor de impressão digital alegadamente situado na lateral.

Não sabemos de onde veio a informação, mas possivelmente é um fabricante de gabinetes com acesso às especificações CAD. As renderizações poderiam então ser feitas a partir deles.

Certamente, se este for o sucessor do Nord 10 , o OnePlus não está querendo sacudir muito o cano. Muitos elementos são semelhantes ao telefone disponível atualmente.

Ainda não há notícias de quando veremos o lançamento de um guarda-florestal intermediário. Vamos tirar o OnePlus 9 do caminho primeiro, hein?

Escrito por Rik Henderson.