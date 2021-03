Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O CEO da OnePlus confirmou que um terceiro telefone mais barato será lançado logo como parte da próxima série OnePlus 9 .

Em uma entrevista ao News18 (via Android Police ), o CEO Pete Lau disse que sua companhia telefônica está "animada para lançar o OnePlus 9R" na Índia.

"Estamos focados em expandir nossa oferta de smartphones para atender aos diferentes requisitos do usuário com o OnePlus 9R, fornecendo uma experiência robusta com um preço mais acessível", acrescentou Lau. "O OnePlus 9R também restabelece nossa promessa de tornar a experiência premium do smartphone OnePlus acessível a mais usuários, introduzindo novos produtos em uma faixa mais ampla de preços".

Este anúncio ocorre apenas cinco dias antes do lançamento do OnePlus 9 e do OnePlus 9 Pro e confirma os rumores de que o OnePlus está desenvolvendo um telefone mais barato a ser anunciado junto com seus novos carros-chefe.

Não está claro se o OnePlus 9R será um telefone econômico ou um telefone intermediário, embora alguns de seus comentários na entrevista sugiram o último. Ele disse que o telefone terá 5G e fala sobre jogos, alegando que pode fornecer "experiências rápidas e suaves" para "jogabilidade pesada".

Dito isso, há rumores de que o OnePlus 9R apresenta um Snapdragon 865, que é um processador do ano passado. Para mais informações sobre o que o telefone deve ter no lançamento na Índia, veja nosso resumo aqui .

Lau não mencionou nada sobre preço ou disponibilidade fora da Índia.

Escrito por Maggie Tillman.