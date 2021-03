Aqui está a aparência do OnePlus 9 Pro 5G

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O OnePlus anunciará seu OnePlus 9 Series em 23 de março, mas já temos uma indicação muito boa de como o modelo OnePlus 9 Pro ficará quando for revelado.

Ishan Agarwal - que tem um bom histórico quando se trata de vazamentos - tweetou algumas renderizações 4K do OnePlus 9 Pro 5G nas três opções de cores que afirma estar chegando: Astral Black, Morning Mist e Pine Green.

OnePlus 9 Pro 5G de alta qualidade 4K sem marca dágua!



Opções de cores:

-Astral Black

- Névoa da manhã

-Pine Green



A tela está apenas ligeiramente curvada desta vez. Parece ótimo.



As opções de cor fosca conferem um toque mais premium OMI. E você? # OnePlus9Series # OnePlus9Pro pic.twitter.com/BhBvtGnIJ2 - Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 14 de março de 2021

OnePlus então tweetou mais algumas imagens de sua conta oficial no Twitter revelando o OnePlus 9 Pro 5G em Morning Mist.

O verso de todas as três cores é mostrado na imagem tweetada de Agarwal, revelando a parceria Hasselblad oficialmente confirmada na caixa da câmera. A imagem também mostra o dispositivo de lado e uma vista ligeiramente inclinada da frente. O tweet do OnePlus suporta as imagens de Agarwal, embora a tela seja preta, então não revela muito em termos de exibição.

O vidro reflexivo especialmente projetado eleva o # OnePlus9Pro Morning Mist a novos níveis de excelência de design. Não há nada igual.



Veja ainda mais 23 de março.

https://t.co/poRMwhH6Pq pic.twitter.com/SWksVD0agH - OnePlus (@oneplus) 15 de março de 2021

De acordo com Agarwal, o OnePlus 9 Pro 5G tem apenas uma tela ligeiramente curva - espera-se que o OnePlus 9 padrão tenha uma tela plana - e afirma ter um acabamento fosco, embora as imagens OnePlus do Morning Mist tenham um aspecto brilhante. nós e OnePlus diz vidro reflexivo em seu tweet.

Outros rumores em torno do OnePlus 9 Pro sugeriram que ele apresentará uma câmera frontal perfurada - mostrada na imagem vazada de Agarwal, mas não nas imagens OnePlus - e contará com uma tela de 6,7 polegadas, pensada para ter resolução Quad HD + e taxa de atualização de 120Hz . Ele também funciona com o chipset Qualcomm Snapdragon 888 , tem uma bateria de 4500mAh e suporta um carregamento rápido de 65W.

Você pode ler tudo sobre os rumores em torno do OnePlus 9 Pro e do OnePlus 9 padrão em nosso recurso de rumores separado . Também escrevemos um recurso de comparação sobre como eles devem se comparar . OnePlus confirmou que anunciará o OnePlus 9 em 23 de março.

Escrito por Britta O'Boyle.