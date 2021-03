Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O próximo conjunto de dispositivos OnePlus, o OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro , deve chegar no final de março de 2021 e, como um relógio, renderizações "oficiais" dos próximos telefones acabaram de aparecer graças ao WinFuture.

Este último vazamento mostra o modelo regular e o modelo Pro de vários ângulos em uma variedade de cores, aparentemente verificando vazamentos anteriores e o que o OnePlus já compartilhou. Parece que o OnePlus 9 Pro terá uma tela ligeiramente curva de 6,7 polegadas, enquanto o OnePlus 9 terá uma tela plana de 6,5 polegadas. O WinFuture acha que o OnePlus 9 pode ter um chassi de plástico em vez de metal, mas é difícil dizer.

A marca Hasselblad é visível nas saliências da câmera de ambos os dispositivos. Ambos os telefones apresentam uma câmera ultralarga com sensor principal Sony IMX766 de 50 megapixels. Você pode ler mais sobre as lentes da câmera e todos os rumores e / ou especificações confirmadas em nosso resumo aqui.

WinFuture

Em termos do que as renderizações mostram, podemos dar uma boa olhada nas opções de cores: Preto, verde e prata metálica. O OnePlus 9 parece que será oferecido em preto, com opções de azul e roxo também. Lembre-se de que esses dispositivos seguirão o OnePlus 8T e o mais barato OnePlus Nord .

OnePlus já enviou um convite para 8 de março de 2021, onde anunciou uma parceria de três anos com a Hasselblad, além de revelar a data de lançamento da série OnePlus 9: 23 de março de 2021. OnePlus não disse quantos dispositivos seriam revelados , mas os rumores sugerem que veremos o OnePlus 9 e 9 Pro, bem como um terceiro modelo chamado OnePlus 9E, OnePlus 9R e OnePlus 9 Lite .

Também se acredita que irá revelar o tão falado OnePlus Watch .

Escrito por Maggie Tillman.