(Pocket-lint) - OnePlus anunciou que entrou em uma parceria de três anos com o fabricante de câmeras, Hasselblad, ao mesmo tempo que confirma que lançará sua próxima série de telefone em 23 de março.

A série OnePlus 9 será lançada naquele dia e contará com um sistema de câmera "co-desenvolvido" com a Hasselblad, chamado Hasselblad Camera for Mobile.

Essa parceria continuará para as futuras gerações de smartphones carro-chefe também, pelo menos pelos próximos três anos.

Além de confirmar a parceria com a Hasselblad, o OnePlus também compartilhou algumas especificações que podemos esperar ver na série OnePlus 9.

Para começar, a série OnePlus 9 usará um sensor personalizado Sony IMX789, que - aliás - é o maior sensor que a OnePlus já usou até hoje.

Os fotógrafos serão capazes de capturar em RAW de 12 bits, bem como capturar vídeo HDR aprimorado, enquanto também gravam vídeo 4K de até 120 quadros por segundo, ou 8K a 30fps.

No comunicado à imprensa, a OnePlus afirma que a parceria envolve ajuste de cores e calibração de sensor para começar, e levará a mais áreas no futuro.

Pelo que parece, significa que as fotos tiradas com a série OnePlus 9 terão cores que parecem mais precisas, com uma aparência natural.

Também veremos um Modo Hasselblad Pro na câmera que usa a calibração do sensor da empresa sueca para oferecer fotos ideais para edição e correção de cor posteriormente.

Ele permitirá que os usuários obtenham controles "profissionais" ajustados para ISO, foco, tempos de exposição e balanço de branco, entre outros controles.

Quanta diferença real perceptível isso fará para a câmera da série 9 ainda está para ser visto. Com essas coisas, é sempre difícil dizer o quanto disso é um exercício de branding e quanto disso traz benefícios para o usuário final.

A prova do pudim - como se costuma dizer - estará em comê-lo. Em outras palavras: descobriremos quando colocarmos nossas mãos no carro-chefe OnePlus da próxima geração.

Obviamente, o OnePlus não disse especificamente quantos telefones estão na série 9, ou quais poderiam ser, mas rumores sugerem que podemos ver até três telefones na família em 2021.

Rumores sugeriam que apenas o 9 Pro apresentaria o modelo de câmera de Hasselblad , e isso poderia muito bem ser verdade. Felizmente, não há muito tempo para esperar até que todos os grãos sejam derramados.

Escrito por Cam Bunton. Edição por Rik Henderson.