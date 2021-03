OnePlus Nord 2 será instalado no hardware MediaTek, lançado no segundo trimestre de 2021

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em 2021, o OnePlus lançará a série OnePlus 9 , mas também atualizará sua família Nord de médio porte, lançada em 2020.

O Nord tem sido um sucesso, vendendo bem em vários mercados e alcançando aqueles que não podiam justificar a compra no espaço principal.

Foi, também, sentado em uma das plataformas mais atraentes de 2020, Snapdragon 765, que deu origem a uma coleção de grandes dispositivos que eram muito mais acessíveis do que seus rivais carro-chefe.

De acordo com informações obtidas pelo Android Central, o Nord 2 passará a usar o hardware MediaTek - o Dimensity 1200 para ser mais preciso.

Este é o melhor SoC (sistema no chip) da MediaTek, com suporte para 5G e dual SIM 5G também. É construído em uma arquitetura de 6 nm, com MediaTek alegando que é 25 por cento mais eficiente do que a geração anterior.

Este também é um hardware de primeira linha, por isso oferece suporte a monitores de até 168 Hz e câmeras de 200 megapixels.

Isso não quer dizer que o OnePlus Nord 2 oferecerá todas essas coisas - o que é mais importante é que este é um grande passo para o OnePlus e um dispositivo de alto perfil para a MediaTek mostrar este hardware.

Atualmente não temos nenhuma palavra sobre outras especificações que esperar. A maior parte do vazamento em torno dos futuros dispositivos OnePlus foi centrada no OnePlus 9. Android Central diz que o OnePlus Nord 2 será lançado no segundo trimestre de 2021, então não deve haver muito tempo para esperar.

