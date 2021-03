Decodificando o convite do OnePlus: O que isso nos diz sobre o OnePlus 9?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OnePlus está se preparando para anunciar seu último evento de lançamento, onde esperamos ver o lançamento da série OnePlus 9 e do OnePlus Watch.

A provocação já começou, com a empresa a enviar convites para um evento do dia 8 de março. Pensa-se que a OnePlus vai anunciar a data do evento de lançamento em 8 de março.

Envolvido em uma caixa vermelha, o convite repete a mensagem que vimos anteriormente no site OnePlus na Índia, falando sobre o evento de 8 de março, com uma imagem da Terra, vista da lua.

O convite dá um pouco mais de contexto, incluindo um pouco da superfície lunar. Não é apenas uma foto bonita, é uma foto tirada pela Apollo 11 em 20 de julho de 1969, mostrando a Terra elevando-se acima do horizonte lunar.

OnePlus continua o tema espacial com sorvete Cosmik, sorvete liofilizado, embora pensemos que este é apenas um doce doce para aqueles que recebem esses convites.

"Algo novo está no horizonte" nos diz que algo está por vir; no verso do convite há um pouco mais de texto escrito: "Olá, amigo. Você provavelmente não esperava sorvete espacial, estava? Apenas uma coisinha para segurá-lo até 8 de março".

O código QR na parte inferior aponta para a página do Moonshot que vimos anteriormente, convidando você a se inscrever para participar da lista de e-mails do OnePlus.

Ofertas do primeiro dia da Amazon US 2021: aqui é onde apresentaremos todas as grandes ofertas do primeiro dia da Amazon US Por Maggie Tillman · 3 Março 2021

Voltando à imagem da Apollo 11: pelos detalhes da NASA , a foto foi tirada antes da separação do módulo de pouso e do módulo de comando. Sabemos que foi tirado com uma lente de 250 mm.

Acreditamos que a lente 250mm foi uma lente Zeiss , acoplada a uma câmera fotográfica Hasselblad. A tripulação da Apollo 11 usou várias câmeras Hasselblad, notoriamente, durante o pouso lunar em 1969.

O que isso tem a ver com o OnePlus? Recentemente, surgiu um boato de que OnePlus iria trabalhar com Hasselblad no OnePlus 9. Uma imagem mostrando um telefone não lançado com palavras Hasselblad apareceu online - o que poderia explicar a conexão entre OnePlus e a Lua.

Claro, já vimos lentes Zeiss em telefones também - Sony Mobile, Nokia e, mais recentemente, Vivo trabalharam com Zeiss.

Na verdade, a 250 mm pode ser significativa - que pode ser a distância focal equivalente de uma câmera com zoom na parte traseira do OnePlus 9 Pro, embora suspeitemos que pode ser uma coincidência muito feliz.

Usar o termo "moonshot" na página de teaser certamente invoca sentimentos de ambição, embora o termo "moonshot" esteja frequentemente relacionado com ir além do que é possível e também possa ter conotações de fracasso inevitável - algo que o OnePlus provavelmente não quer transmitir.

Houve muitos vazamentos para os novos dispositivos. Estamos acompanhando o OnePlus 9 e o OnePlus 9 Pro aqui , estamos procurando rumores de um dispositivo mais barato conhecido como OnePlus 9R , enquanto também esperamos o OnePlus Watch .

Traremos a você a confirmação dos planos do OnePlus em 8 de março.

Escrito por Chris Hall.