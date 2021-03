Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A série OnePlus 9 deve aparecer em meados de março deste ano. Também há rumores de que aqueles que encomendarem um - quando for viável - serão recompensados com fones de ouvido integrados, na forma de Buds Z.

Esta promoção antecipada parece provável para nós também, já que a série OnePlus 8 anterior recompensou aqueles que fizeram o pré-pedido com um par de fones de ouvido Bullets Wireless Z e uma almofada de carregamento sem fio.

O vazamento, postado no Voice pelo respeitável vazador Evan Blass, detalha que recompensa o presente da pré-encomenda que você receberá, dependendo do aparelho: "Especificamente, os clientes OnePlus 9 receberão um conjunto grátis de Buds Z regulares, enquanto os compradores OnePlus 9 Pro serão tratado com a edição Steve Harrington ", escreve Blass.

Então, o que você pode esperar da série OnePlus 9? Conforme destacamos em nosso recurso de rumores de resumo, link acima, há uma série de aparelhos esperados - embora talvez não todos ao mesmo tempo. Existe o OnePlus 9, 9 Pro e, possivelmente, OnePlus 9E, OnePlus Lite ou OnePlus 9R.

OnePlus tem um forte relacionamento com a inclusão de plataformas móveis Qualcomm de última geração em seus smartphones, então estamos prevendo que o Snapdragon 888 será apresentado - mas a um preço inferior (que ainda está para ser confirmado). Isso alimentará o LCD de 6,5 polegadas - ou AMOLED de 6,7 polegadas maior no Pro - a uma alta taxa de atualização variável de 120Hz.

A série OnePlus 9 também deve apresentar a configuração de câmera da marca Hasselblad - da qual ainda não se conhece uma grande quantidade de detalhes, mas é um grande diferencial para a marca.

Descobriremos mais nos próximos dias e semanas, sem dúvida, portanto, fiquem atentos aos fãs do OnePlus - já que a encomenda pode ser extremamente valiosa.

