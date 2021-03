Evento de lançamento OnePlus previsto para meados de março: OnePlus 9, 9 Pro, 9R e Watch

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A OnePlus pode estar se preparando para lançar quatro novos dispositivos em um evento que será realizado em meados de março, revelam novas informações.

De acordo com o renomado vazador Ishan Agarwal, em conversa com a 91Mobiles, veremos o lançamento da série OnePlus 9 e também de um relógio da empresa. O evento deve ser realizado em março.

91 Mobiles vai um pouco mais longe, inclinando a data para 11 de março, embora esta seja a mesma data em que o Oppo Find X3 está para ser anunciado e duvidamos que ambas as marcas sejam lançadas no mesmo dia.

A própria OnePlus confirmou que fará um anúncio em 8 de março, graças a uma página da OnePlus Índia, mas espera-se que este seja o anúncio do evento, e não o evento em si.

Passando para as especificações dos dispositivos, o OnePlus 9R foi sujeito a debates sobre o nome, com relatos de um OnePlus 9E também aparecendo - mas agora parece provável que o OnePlus irá com o 9R.

O OnePlus 9R deve ter uma tela de 6,5 polegadas com taxa de atualização de 90 Hz, alimentação proveniente do Snapdragon 690 com 8 GB de RAM, bateria de 5000mAh e câmera principal de 64 megapixels.

Os OnePlus 9 e 9 Pro regulares são considerados de tamanho semelhante, com uma tela de 6,55 polegadas, embora alguns rumores tenham sugerido que o OnePlus 9 Pro é curvo enquanto o OnePlus 9 é plano. Ambos são pensados em 120 Hz, embora o Pro possa oferecer uma taxa de atualização variável.

Espera-se que ambos os dispositivos sejam alimentados pelo Qualcomm Snapdragon 888 e suportem carregamento de 65W, com uma câmera tripla na parte traseira com um sensor principal de 48 megapixels.

O OnePlus Watch foi confirmado e deve ter um design redondo e rodar Wear OS, mas não se sabe muito mais sobre ele.

Teremos uma ideia mais clara do que está acontecendo em 8 de março e você pode esperar muitos vazamentos na próxima semana.

Escrito por Chris Hall.