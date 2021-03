Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O OnePlus está trabalhando em sua série OnePlus 9, com um OnePlus 9 padrão e o OnePlus 9 Pro vazando fortemente nos últimos meses.

Há outro dispositivo que também está circulando - o OnePlus 9E. Este dispositivo também é conhecido como OnePlus 9R e OnePlus 9 Lite.

Você pode ler tudo sobre o OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro em nosso recurso separado , mas aqui estamos examinando o que o OnePlus 9E / 9R / 9 Lite pode trazer.

OnePlus 9E

OnePlus 9R

OnePlus 9 Lite

Houve vários relatórios conflitantes em torno do terceiro dispositivo OnePlus 9. Originalmente era conhecido como OnePlus 9 Lite, antes do nome OnePlus 9E aparecer em várias ocasiões.

Um vazador confiável e conhecido então introduziu o nome OnePlus 9R na mistura, embora isso tenha sido dissipado quase imediatamente por outro vazador confiável, deixando o nome no ar.

Portanto, atualmente não está claro como o terceiro dispositivo OnePlus 9 poderia ser chamado oficialmente, mas por enquanto, usaremos o OnePlus 9E, pois esse nome foi o que mais apareceu nos rumores.

Meados de março?

Provavelmente mais barato do que OnePlus 9

Provavelmente mais do que OnePlus Nord

Dispositivos OnePlus lançados anteriormente em abril e maio nos últimos dois anos, então é provável que a série OnePlus 9 apareça no primeiro semestre de 2021. Embora nenhuma data específica tenha sido divulgada ainda, tem havido conversas sobre meados de março.

Em termos de preço, esperaríamos que o OnePlus 9E fosse mais barato do que o OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, mas presumivelmente mais caro do que o acessível OnePlus Nord .

Isso colocaria algo entre £ 379 e £ 599 no Reino Unido. Os EUA nunca compraram o OnePlus Nord, embora tenham adquirido o OnePlus Nord N10 5G, que custa US $ 300. Portanto, esperamos que o OnePlus 9E tenha um preço entre US $ 300 e US $ 699 nos EUA.

Semelhante ao 9 e 9 Pro?

Provável tela plana

Câmera frontal furada?

Não houve nenhum relatório específico em torno do design do OnePlus 9E, embora, como ele deve se encaixar na série OnePlus 9, esperaríamos que fosse semelhante ao OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro.

O OnePlus 9 tem uma tela plana, portanto, é provável que o OnePlus 9E também adote isso, reservando a tela curva para o OnePlus 9 Pro. Há rumores de que o OnePlus 9 e 9 Pro terá uma câmera frontal posicionada no canto superior esquerdo da tela, então esperamos isso no modelo mais barato também.

É relatado que a série OnePlus 9 adotará uma caixa de câmera retangular na parte traseira, no canto superior esquerdo, e há rumores de que duas lentes sejam maiores do que a terceira no modelo padrão.

Ainda não está claro quantas lentes de câmera o OnePlus 9E terá ou como elas serão posicionadas, mas esperamos que uma caixa retangular também seja provável neste dispositivo.

6,5 polegadas

Taxa de atualização de 90Hz

De acordo com os rumores, o OnePlus 9E terá uma tela de 6,5 polegadas com taxa de atualização de 90Hz . Isso faria com que fosse quase igual ao relatado para o OnePlus 9 padrão, mas com uma taxa de atualização mais baixa, se os relatórios forem confiáveis.

Esperamos que o OnePlus 9E tenha um painel AMOLED e uma resolução Full HD +, embora isso não tenha sido mencionado em rumores ainda.

Snapdragon 690

8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento

Bateria de 5000mAh

O OnePlus 9E supostamente vem com o Qualcomm Snapdragon 690, suportado por 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. O Snapdragon 690 está no OnePlus Nord N10 5G, então seria um pouco estranho vê-lo no OnePlus 9, mesmo sendo o modelo mais barato, já que a série OnePlus 9 seria a nova linha carro-chefe da empresa.

Também é dito que há uma bateria de 5000mAh sob o capô, que é maior do que o relatado para o OnePlus 9 padrão e o OnePlus 9 Pro padrão.

Rumores mencionaram um carregamento rápido de 65W para os outros dispositivos OnePlus 9, embora ainda não esteja claro se o OnePlus 9E também se beneficiará disso. Esperamos que o OnePlus 9E seja lançado com o OxygenOS 11 fora da caixa.

Câmera principal de 64 MP

Até agora, relatou-se que o OnePlus 9E tem uma câmera principal de 64 megapixels, mas nenhum outro detalhe vazou em torno da câmera.

Dizem que o OnePlus 9 tem uma câmera tripla, enquanto o OnePlus 9 Pro tem uma câmera quádrupla com rumores de uma parceria com a Hasselblad. Ainda não está claro se o OnePlus 9E terá uma câmera dupla para ajudar a diferenciá-lo do OnePlus 9 padrão ou se também optará pelo triplo.

Como mencionado acima, esperamos uma única câmera de perfuração na frente.

Aqui está tudo o que ouvimos sobre o OnePlus 9E / 9R / 9 Lite até agora.

A 91Mobiles relatou que o informante Ishan Agarwal afirmou que a OnePlus planeja anunciar quatro produtos em março, no mesmo evento.

O vazador confiável Evan Blass postou uma imagem no Voice com o nome OnePlus 9R, sugerindo que este poderia ser o nome do terceiro modelo mais barato que rumores dizem que entrará na linha OnePlus 9.

Outro vazador confiável - Max Jambor - acompanhou a postagem de Blass dizendo que ele não achava que o nome fosse exato.

O site de tecnologia grego, Techmaniacs, detalhou as especificações do que afirma ser o OnePlus 9 Lite ou OnePlus 9E.

Leaker Max J afirmou que o OnePlus 9 Pro deve vir com uma classificação IP oficial, como o OnePlus 8 Pro, mas o OnePlus 9 e 9E provavelmente não o fará.

De acordo com um boato de um vazador renomado , o OnePlus 9 Pro será acompanhado pelo OnePlus 9 e o OnePlus 9E.

O usuário do Twitter @TechDroider afirmou que o OnePlus anunciará dois modelos do OnePlus 9 - um modelo padrão e um modelo Pro - em meados de março de 2021. O vazador afirma que o terceiro modelo anteriormente mencionado não está acontecendo.

Um post no site de blog chinês Weibo afirmou que a série OnePlus 9 ofereceria três modelos, que seriam revelados antes do normal.

O Android Central informou que fontes privilegiadas disseram que o evento de lançamento do OnePlus 9 será agendado para meados de março, um mês antes do normal.

Escrito por Britta O'Boyle.