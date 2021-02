A patente do OnePlus imagina espremendo a câmera selfie na moldura

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma patente foi revelada, o que sugere que a OnePlus está pensando em uma nova maneira de incorporar a câmera selfie na frente de seus telefones.

Em vez de cortá-lo na área de exibição da tela, a patente imagina ter a câmera selfie escondida dentro da área fina do bisel acima da tela.

A ideia - descoberta e transformada em uma renderização 3D visual pela LetsGoDigital - mostra uma lente de selfie realmente pequena e quase invisível dentro da área do engaste superior.

Se o OnePlus puder transformar isso em uma tecnologia da vida real, sem dúvida haverá dúvidas sobre a qualidade da câmera, com ela tendo uma lente e um sensor muito menores.

Claro, na época em que as telas tinham engastes muito mais grossos, ter o fone de ouvido e a câmera selfie embutidos naquele engaste superior era padrão. Mas os tempos mudaram.

Com a demanda por telas grandes e engastes mais finos empurrando o desenvolvimento de smartphones para frente, vimos várias maneiras criativas de implementar a câmera selfie.

A maioria dos fabricantes decidiu fazer um furo na tela e colocar a câmera na área de exibição.

O fiapo de bolso planta mais 1.000 árvores com o Resideo Por Stuart Miles · 12 Fevereiro 2021

Em dispositivos mais acessíveis, às vezes ainda vemos um entalhe do tipo gota de orvalho caindo da moldura superior ou - no caso do iPhone - um entalhe muito mais proeminente.

Nós até vimos alguns mecanismos pop-up legais e unidades de câmera flip-out ao longo do caminho para nosso normal atual: a câmera furada.

Claro, os fabricantes não vão se estabelecer lá. O objetivo final é ter uma tela totalmente de ponta a ponta, sem nada cortando a área da tela.

Ter a câmera embutida na moldura pode ser uma maneira de atingir esse objetivo, ou pode ser uma solução invisível sob a tela que vimos adotada pela ZTE no Axon 20 5G.

Ambos têm desvantagens potenciais, mas o OnePlus está claramente pensando no próximo estágio da evolução da câmera selfie e mal podemos esperar para vê-lo. O que quer que seja.

Escrito por Cam Bunton.