Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As primeiras fotos do próximo OnePlus 9 Pro apareceram e - presumindo que sejam verdadeiras - indicam que o OnePlus está fazendo parceria com a Hasselblad no sistema de câmeras.

Essa evidência de uma equipe com o conceituado fabricante de câmeras vai contra os rumores anteriores que sugeriam que a OnePlus estava trabalhando com a Leica .

As fotos foram mostradas pela primeira vez por Dave Lee no YouTube, mais conhecido pelo nome de seu canal e identificador @ Dave2D.

No vídeo, podemos ver praticamente todos os ângulos do dispositivo com muitos detalhes. Do ponto de vista do hardware, todos os detalhes e diferenças entre este e o OnePlus 9 normal são revelados. Você pode vê-lo na íntegra abaixo:

O grande ponto de discussão, é claro, é a marca Hassleblad na unidade da câmera. Talvez seja uma surpresa, e ainda estamos para ver se essa parceria trará algo significativo para a mesa ou se é apenas um exercício de branding, mas não seria a primeira vez que a Hasselblad emprestou seu nome para outros produtos .

O DJI Mavic 2 Pro apresentava uma câmera da marca Hasselblad e também havia um antigo acessório de câmera de encaixe Moto Mod para telefones Motorola.

Outros detalhes incluem o fato de que este telefone tem um vidro ligeiramente curvo na tela, onde o OnePlus 9 normal deve seguir o 8T e oferecer um painel frontal completamente plano.

Os detalhes no software revelam um painel de 120 Hz a 1440p, dando-nos um máximo de 120 quadros por segundo em sua resolução QuadHD + mais alta.

O design da estrutura de metal é um pouco diferente dos modelos anteriores, mas não muito, e o painel traseiro parece apresentar um acabamento de vidro brilhante ao invés do visual fosco fosco.

Este pode, no entanto, ser apenas um dos acabamentos disponíveis. Não seria diferente do OnePlus oferecer tanto brilhante quanto fosco. Na verdade, tem acontecido nos últimos anos.

Escrito por Cam Bunton.