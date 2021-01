Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - À medida que o próximo lançamento do telefone principal OnePlus se aproxima, mais detalhes estão surgindo pelos canais habituais. Ou seja, muitas informações estão surgindo graças a vazamentos como Steve Hemmerstoffer, também conhecido como @OnLeaks .

No Voice , Hemmerstoffer postou o que ele chama de um primeiro look exclusivo do OnePlus 9 Pro, embora o design nas renderizações que ele compartilhou mostre o telefone ainda no estágio de prototipagem. Alguns pequenos detalhes, incluindo o layout da câmera traseira, podem não refletir o design final. Pelo que podemos dizer, o OnePlus 9 Pro se parece com aqueles que vieram antes dele, incluindo o OnePlus 8T e OnePlus 8 Pro.

O grande design retangular da câmera traseira, por exemplo, é uma reminiscência do OnePlus 8T e Nord Series . Inclui até quatro lentes de câmera. Duas das lentes estão dentro de anéis de metal que se projetam da saliência da câmera principal. As lentes de câmera menores, bem como um flash, microfone e alguns sensores, também estão alojados na saliência. Não há especificações detalhadas para as câmeras ou sensores ainda.

O OnePlus 9 Pro apresenta uma tela curva de 6,7 polegadas com uma única câmera selfie perfurada no canto, enquanto os alto-falantes estão localizados na borda inferior, o controle deslizante de alerta e o botão liga / desliga no lado direito, e o botão de volume está esquerda. A parte de trás do telefone é de vidro.

1/3 Steve Hemmerstoffer/Voice

O OnePlus 9 Pro também está definido para ser o primeiro telefone OnePlus a também oferecer carregamento sem fio reverso, permitindo que você carregue outros produtos como fones de ouvido ou smartwatches na parte traseira do telefone. Para mais rumores e vazamentos sobre o dispositivo, verifique nosso resumo .

O OnePlus Pro 9 deve ser lançado em março.

Escrito por Maggie Tillman. Edição por Rik Henderson.