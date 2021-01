OnePlus 9 Pro pode obter um carregamento sem fio ainda mais rápido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - À medida que o próximo lançamento do telefone principal OnePlus se aproxima, mais informações chegam pelos canais habituais. Ou seja, muitas informações estão surgindo graças a vazamentos nas redes sociais.

A informação mais recente é que o modelo Pro da série OnePlus 9 apresentará velocidades de carregamento sem fio de 45W, o que o fará corresponder a alguns dos telefones de carregamento mais rápidos do mercado.

Isso também não é tudo, o OnePlus 9 Pro também está definido para ser o primeiro telefone OnePlus a também oferecer carregamento sem fio reverso, permitindo que você carregue outros produtos como fones de ouvido ou smartwatches na parte de trás do telefone.

A informação vem do vazador OnePlus Max Jambor on Voice e acrescenta à imagem de outro telefone poderoso carro-chefe de especificações superiores do fabricante.

Disseram-nos que devemos esperar carregamento sem fio no OnePlus 9 normal também desta vez, e que ele não será reservado apenas para o modelo Pro. Dizendo isso, parece improvável que ambos os telefones apresentem as mesmas velocidades de 45W.

OnePlus só adotou o carregamento sem fio em seus telefones com o OnePlus 8 Pro no início do ano. Ela lançou um carregador sem fio de 30 W que - pelos padrões de carregamento sem fio - já é muito rápido e eficiente.

Um aumento para 45W no Pro faria com que ele excedesse as velocidades vistas na maioria dos telefones quando carregados usando uma fonte de alimentação tradicional e conexão com fio.

Outros detalhes certamente surgirão conforme a data de lançamento se aproxima, mas até agora esperamos ver um telefone com tela plana (semelhante ao 8T ), com taxa de atualização de 120 Hz e o mesmo carregamento rápido de 65 W que o OnePlus já tem em seus telefones de nível superior.

Escrito por Cam Bunton.