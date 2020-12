Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OnePlus revelou seu último conceito de criação de telefone e, assim como o último, é essencialmente um telefone existente, mas com alguns recursos intrigantes que podem - ou não - chegar a um produto de consumo no futuro.

Este telefone em particular é o OnePlus 8T Concept, e apenas uma olhada no painel de vidro traseiro é o suficiente para convencê-lo de que ele não é exatamente o mesmo que o OnePlus 8T regular.

Toda a parte de trás é coberta por um padrão que parece grandes bolhas giratórias e de deslocamento (um pouco como uma lâmpada de lava), mas - semelhante ao último conceito - foram feitas de um tipo especial de vidro que reage a sinais eletrônicos.

Ele tem um filme de mudança de cor contendo óxido de metal dentro que transforma o vidro de azul escuro para prata claro quando recebe o sinal para fazer isso eletronicamente.

O que isso significa, neste caso, é que sempre que o telefone recebe notificações, essas grandes manchas mudam de cor e pulsam. Portanto, se o telefone estiver virado para baixo em sua mesa, você ainda receberá um alerta visual, mas graças à outra tecnologia de conceito - um sensor mmWave - você pode dispensar a notificação passando a mão sobre o módulo da câmera.

Este sensor usa uma tecnologia semelhante à tecnologia mmWave usada em certas redes 5G e funciona de uma forma muito parecida com o chip Soli do smartphone Pixel 3 do Google.

Ele transmite e recebe ondas eletromagnéticas e, quando as recebe - combinado com o processamento dentro do telefone - pode rastrear e localizar objetos.

Na verdade, ele também pode ser usado por uma pessoa para monitorar sua respiração. É uma aplicação incomum da tecnologia, mas o OnePlus demonstrou o recurso que mostrava a mudança de cor do vidro com o tempo com uma pessoa inspirando e expirando.

A triste notícia é que o OnePlus 8T Concept nunca estará à venda publicamente; trata-se apenas de um conceito que mostra algumas das tecnologias com as quais tem trabalhado no ano passado.

Ainda assim, provavelmente não demorará muito até que vejamos o tão aguardado lançamento da série OnePlus 9 , então os fãs do OnePlus devem ter algo para falar novamente nos próximos meses.

Escrito por Cam Bunton.