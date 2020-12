A família OnePlus 9 pode apresentar câmeras Leica

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Alega-se que o OnePlus seguirá o exemplo da Huawei e fará parceria com a Leica para futuras câmeras de smartphone, o que pode significar que a série de dispositivos OnePlus 9 apresenta a tecnologia da marca icônica da fotografia.

O vazamento vem do Twitter leaker @ Rodent950, que - além de tweetar sobre a parceria OnePlus e Leica - também mencionou a colaboração entre Vivo e Zeiss, que foi confirmada pela Vivo .

Huawei- Leica

OnePlus- Leica

Nokia- Zeiss

Vivo- Zeiss

Quem leva Hasselblad - Teme (特米) (@ RODENT950) 17 de dezembro de 2020

Até agora, Huawei era a empresa com a qual Leica trabalhou para criar sistemas de câmeras de smartphones impressionantes, mas se o último vazamento for verdade, verá o OnePlus abordar a única área onde é historicamente mais fraco do que a concorrência.

Leia praticamente qualquer análise OnePlus dos últimos anos e você provavelmente lerá sobre um dispositivo que seria tão bom quanto qualquer um dos carros-chefe de grande nome, se os sistemas de câmera fossem melhores.

Com a experiência da Leica a bordo, finalmente pudemos ver um telefone OnePlus premium que tira fotos, bem como os telefones de primeira linha da Huawei, Samsung e iPhone da Apple.

Nenhum dispositivo é mencionado no tweet, mas pode muito bem ser que a próxima geração de carros-chefe OnePlus esteja equipada com câmeras co-projetadas com Leica.

Se o vazamento se concretizar e a parceria for anunciada, não temos certeza do que isso significaria para a Huawei no futuro. Claramente, isso significaria o fim de qualquer exclusividade, mas ainda não descobrimos se isso significaria - eventualmente - a OnePlus teria essa relação exclusiva com a Leica.

Manteremos você atualizado conforme mais informações sobre a série OnePlus 9 chegarem.

Escrito por Cam Bunton.