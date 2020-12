Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Sabemos que a nova onda de telefones OnePlus é relativamente iminente por um tempo, mas não tivemos o vazamento de mais informações de aparência confiável sobre alguns deles até agora. Isso mudou, porém, depois que a PhoneArena obteve fotos do OnePlus 9 5G de vários ângulos.

As fotos mostram um protótipo prateado do telefone, conforme confirmado pelo logotipo exclusivo em sua parte traseira, algo que OnePlus vem fazendo por seus protótipos há algum tempo.

Isso confirma que o design geral do OnePlus 9 5G não é uma grande revolução em comparação com o que veio antes, mas parece haver alguma mudança na unidade da câmera, que agora possui duas lentes principais e uma terceira abertura muito menor que parece um sensor de profundidade.

Juntos, eles têm um rótulo que os chama de "Ultrashot", o que sugere que o OnePlus provavelmente fará uma música e uma dança sobre o que eles podem realizar nas mãos de fotógrafos talentosos e novatos.

A frente do telefone hospeda uma tela de 6,55 polegadas que aparentemente será capaz de 120 Hz e compatível com conteúdo HDR, ambos muito bem-vindos, e uma pequena câmera selfie perfurante não causa muitos interrupções.

O PhoneArena também deu uma olhada em algumas imagens das especificações do telefone, que confirmam que ele deve ter o novo chipset Snapdragon 888 e rodar o Android 11, o que deve proporcionar uma experiência de usuário agradável e rápida.

Ainda assim, tudo isso está aguardando as decisões finais sobre as especificações do OnePlus e a confirmação oficial de qualquer uma delas - esperamos não ter que esperar muito mais para que isso se firme.

Escrito por Max Freeman-Mills.