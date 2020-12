Carl Pei, ex-cofundador da OnePlus, está arrecadando fundos para sua próxima aventura

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Carl Pei, conhecido principalmente por sua passagem pela OnePlus - uma empresa que ele co-fundou - anunciou esta manhã que seu próximo empreendimento completou uma rodada de financiamento inicial de $ 7 milhões e que ele abrirá uma loja em Londres, Reino Unido.

Observe a lista de investidores e você verá alguns nomes familiares. Entre amigos e familiares estavam pessoas como Tony Fadell (conhecido na indústria como o padrinho do iPod e fundador da Nest ), Casey Neistat (sim, aquele cara do YouTube), Kevin Lin (cofundador do Twitch) e Steve Huffman (CEO do Reddit), e mais alguns pesos pesados da indústria.

Pei não anunciou no comunicado de imprensa exatamente o que sua empresa irá construir, mas uma entrevista em outro lugar revela que será focado em áudio. O novo empreendimento será inaugurado em 2021 com sede em Londres.

Para quem não sabe, Carl Pei deixou recentemente a OnePlus depois de passar quase sete anos na empresa que ajudou a começar em 2013.

Para os primeiros fãs do OnePlus, ele foi visto como o impulso e a energia por trás da filosofia da marca de trazer telefones altamente competitivos, mas acessíveis para o mercado, com especificações que os entusiastas de tecnologia apreciam. Eles também tinham aquela sensação de disponibilidade limitada e intriga para gerar entusiasmo naqueles primeiros dias.

Mudanças recentes na estratégia para o agora grande fabricante de smartphones pareciam estar em desacordo com a visão inicial de Pei, e para muitos que assistiam parecia fazer sentido que Pei não se encaixasse mais na empresa que ajudou a construir do zero.

Em declarações à Wired, Pei disse que a nova empresa será focada na música com fones de ouvido e outros hardwares relacionados à música em preparação. Mas há mais do que isso. Exatamente o que isso significa, no entanto, ainda não foi revelado.

Atualmente - segundo aquele relatório - há menos de dez pessoas trabalhando no novo empreendimento, e sua esperança é que a empresa não seja apenas um "flash in the pan", mas que seja sustentável e funcione a longo prazo.

Como todos que seguiram o OnePlus ao longo dos anos, estamos todos ansiosos para saber o que virá ao mercado a seguir.

Escrito por Cam Bunton.