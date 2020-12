Design do OnePlus 9 Pro revelado em esquemas vazados

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Já houve vários vazamentos em torno do OnePlus 9 e 9 Pro , mas o último mostra alguns esquemas, apoiando rumores de design anteriores.

Os diagramas esquemáticos que vazaram da Digital Chat Station de tipster mostram duas lentes maiores no sistema de câmera traseira. Não está claro se há mais duas ou uma lente menor. Na parte frontal do dispositivo, os esquemas mostram uma câmera de perfuração única.

一 加 9 Pro 后 置 俩 镜头 体积 蛮 大 的 , 剩下 俩 感觉 像 凑数。 还是 左上角 QHD + 高 刷 单孔 屏.

一 加 9 是 俩 大 底 带 一个 凑数, 后 置 三 摄 也是 明年 主流 方案 了, 也 都 很少 标配 潜望镜, 一 加 这 工程 机 3D 结构 图 看起来 全 系 都 没有 。。。 [吃瓜] pic.twitter.com/OJTMBA5Q1y - Estação de bate-papo digital (@StationChat) 7 de dezembro de 2020

Uma tradução do tweet diz: "As duas lentes traseiras do OnePlus 9 Pro são bastante grandes, e as duas restantes parecem estar compondo o número. Ou a tela de furo único QHD + high-swipe no canto superior esquerdo. One Plus 9 é uma maquilagem para as duas solas. As três câmeras traseiras também são o plano principal para o próximo ano e há muito poucos periscópios padrão. O diagrama da estrutura 3D da máquina de engenharia one plus parece estar ausente em todos os sistemas .. [Coma melão] "

Embora a tradução não pareça fazer muito sentido, parece que o OnePlus 9 Pro pode receber uma câmera traseira quádrupla e o OnePlus 9 uma câmera traseira tripla. Também parece que o OnePlus 9 Pro poderia ter uma resolução Quad HD +, o que seria de esperar.

Rumores anteriores sugeriram que o OnePlus 9 e 9 Pro chegará no início de 2021, com um lançamento em meados de março especulado. Uma exibição de taxa de atualização de 120 Hz foi reivindicada e acredita-se que os dispositivos funcionarão no mais recente chipset Qualcomm Snapdragon 888 .

Você pode ler mais sobre os rumores em torno do OnePlus 9 e 9 Pro em nosso artigo separado .

Escrito por Britta O'Boyle.