OnePlus 9 Pro vazamentos em vídeo conceitual mostrando todos os ângulos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Espera-se que a OnePlus anuncie o OnePlus 9 e 9 Pro no primeiro semestre de 2021, mas os dispositivos já vazaram com o mais recente mostrando o modelo Pro de todos os ângulos.

Imagens do aparente OnePlus 9 Pro foram reveladas pelo vazador serial Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks) anteriormente, mas o relatório mais recente mostra um vídeo do dispositivo.

O vídeo - criado pelo designer 3D Jermaine Smit (Content Creator) e LetsGoDigital - foi produzido a partir de informações já vazadas sobre o OnePlus 9 Pro. Ele mostra uma câmera frontal perfurada no canto superior esquerdo da tela, juntamente com uma tela curva.

Na parte traseira do dispositivo, há uma unidade de câmera retangular no canto superior esquerdo com duas lentes grandes e duas lentes menores. LetsGoDigital não diz qual será a composição das câmeras, em vez disso, sugere que poderíamos ver um zoom híbrido aumentado em comparação com o OnePlus 8 Pro .

O site prevê que haverá uma tela Quad HD + AMOLED de 6,7 polegadas com um sensor de impressão digital e uma taxa de atualização de 120Hz . Ele também diz que o OnePlus 9 Pro contará com um alto-falante duplo com suporte para Dolby Atmos, bem como carregamento rápido de 65W.

O OnePlus 9 Pro deve ser revelado em um evento em março de 2021, alguns meses antes do esperado. Diz-se que custa pelo menos 900 €.

Você pode ler tudo sobre os rumores em torno do dispositivo e do OnePlus 9 padrão em nosso artigo separado .

Escrito por Britta O'Boyle.