OnePlus 9 e 9 Pro podem ser unidos por OnePlus 9E

(Pocket-lint) - Há rumores de que o OnePlus lançará a série OnePlus 9 no mercado em algum momento no início de 2021, mas, ao contrário dos anos anteriores, pode haver um trio de dispositivos lançados na família.

De acordo com um boato recente de um vazador renomado, o OnePlus 9 Pro será acompanhado pelo OnePlus 9 e o OnePlus 9E.

Dado o seu nome, é provável que seja seguro assumir que este é o modelo mais baixo ou menor do trio, mas isso não foi confirmado.

O vazamento original - Max Jambor on Voice - sugere que a OnePlus está usando-o para começar a oferecer dispositivos em várias faixas de preço.

Como ficou claro com o lançamento dos vários telefones da série OnePlus Nord, o OnePlus tem trabalhado nisso ao longo de 2020, mas atualmente ainda há uma pequena lacuna entre o OnePlus Nord de nível superior e o OnePlus 8 e 8T de nível inferior. O 9E poderia preencher essa lacuna.

A abordagem daqui para frente parece ser muito mais parecida com os fabricantes de grandes nomes do que com o OnePlus de antigamente.

Olhe para a família do iPhone 12 da Apple, por exemplo, e você verá quatro modelos diferentes. A Samsung agora tem quatro membros da série Galaxy S20 e a Oppo - empresa irmã do OnePlus - tem várias séries de telefones com vários telefones.

Portanto, embora seja incomum para o OnePlus, não é incomum para a indústria. É apenas mais um sinal de que OnePlus foi além de seu MO anterior de lançar um ou dois telefones por vez.

