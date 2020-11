Esta é a aparência do OnePlus 9 Pro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Espera-se que o OnePlus revele o OnePlus 9 e o OnePlus 9 Pro no início de 2021 e, embora já tenhamos ouvido alguns rumores sobre os dispositivos, o último vazamento mostra como o modelo Pro poderia ser.

O vazador serial Steve Hemmerstoffer, também conhecido como @OnLeaks, postou várias fotos no Voice mostrando o que ele afirma ser um modelo protótipo do OnePlus 9 Pro. Ele diz que a maior parte do design do dispositivo está definida, mas o layout da câmera traseira pode mudar.

Hemmerstoffer diz que o OnePlus 9 Pro contará com uma tela curva de 6,7 polegadas com uma câmera perfurada no canto superior direito. O conjunto de câmeras traseiras parece seguir o design dos dispositivos OnePlus Nord e OnePlus 8T , com uma caixa retangular no canto superior esquerdo.

Diz-se que haverá quatro lentes que compõem a câmera traseira, com duas das quatro mais proeminentes dentro da caixa - algo que foi reivindicado em vazamentos anteriores. A composição das quatro lentes ainda não é conhecida.

Diz-se que a parte de trás do telefone será feita de vidro e os alto-falantes ficarão na parte inferior, com o controle deslizante de alerta à direita e os controles de volume à esquerda.

Uma data de lançamento anterior ao normal foi relatada para o OnePlus 9 e 9 Pro, e Hemmerstoffer afirma que este é o caso. O post no Voice diz que o lançamento de março está "correto".

Por enquanto, você pode ler tudo sobre os rumores do OnePlus 9 e 9 Pro em nosso recurso separado.

Escrito por Britta O'Boyle.