Rumores, data de lançamento, especificações e recursos do OnePlus 9 e 9 Pro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A OnePlus pode ter anunciado recentemente o OnePlus 8T e a série OnePlus Nord mais barata e acessível, mas isso não impediu os rumores que começaram para o próximo dispositivo da empresa chinesa.

Com o OnePlus 9 e 9 Pro previsto para chegar no primeiro semestre de 2021, aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre os próximos carros-chefe do OnePlus.

Abril ou maio de 2021

Cerca de £ 600 / $ 750

OnePlus revelou o OnePlus 8 e 8 Pro em 14 de abril de 2020, enquanto o OnePlus 7 e 7 Pro foram revelados em 14 de maio de 2019 e o OnePlus 6 em 16 de maio de 2018. Portanto, é provável o OnePlus 9 - e 9 Pro, se houver um - seria revelado no primeiro semestre de 2021.

No momento, não há rumores de data específica para o evento, embora tenha sido sugerido meados de março, que seria antes do esperado.

Há rumores de que a Samsung também lançará seu carro-chefe Galaxy S no início de 2021, então talvez 2021 seja o ano que rompe com a tradição. Tenha em mente que os primeiros lançamentos nem sempre acontecem, apesar dos rumores, então não se surpreenda se o OnePlus 9 não aparecer até abril ou maio.

Em termos de preço, esperaríamos uma estimativa semelhante ao OnePlus 8T se não houver 9 Pro. O OnePlus 8T custa a partir de £ 549 no Reino Unido e US $ 749 nos EUA. O OnePlus 8, entretanto, começou em $ 699 nos EUA e £ 599 no Reino Unido quando foi lançado, enquanto o 8 Pro começou em $ 899 nos EUA e £ 799 no Reino Unido. Se houver um 9 Pro, esperaríamos preços semelhantes aos do 8 e 8 Pro.

Tela plana

Câmera tripla para OnePlus 9

IP68 para 9 Pro?

Rumores sugerem que haverá algumas mudanças relativamente significativas no design do OnePlus 9, em comparação com o OnePlus 8 . Especificamente, diz-se que o telefone adota uma tela plana na frente, enquanto a parte traseira é curva.

Uma câmera frontal do furo é relatada, embora a posição não seja clara com relatos contraditórios. Há rumores de que a caixa da câmera para o OnePlus 9 fica no canto superior esquerdo, como o OnePlus Nord, e grande e retangular, como o OnePlus 8T.

É afirmado que duas das três lentes para o OnePlus 9 serão maiores, criando uma aparência ligeiramente diferente, embora também tenha sido dito que a renderização CAD mostrando este design não é precisa.

Também se falou de uma classificação IP68 de resistência à água e poeira , mas suspeitamos que isso será reservado para o OnePlus 9 Pro se aparecer.

AMOLED

120Hz

Diz-se que o OnePlus 9 vem com uma tela maior do que o 8 e 8T, que têm uma tela AMOLED de 6,55 polegadas. Os rumores não detalham o quanto a tela será maior, embora uma taxa de atualização de 120 Hz tenha sido reivindicada, que é a mesma do OnePlus 8T e 8 Pro.

É provável que o OnePlus 9 tenha uma resolução Full HD +, tornando-o igual ao OnePlus 8. Se houver um 9 Pro, esperamos ver uma resolução Quad HD + neste dispositivo.

Dado que o 8T tem um brilho máximo de 1.100nits e suporte para conteúdo HDR10 + , esperamos que o 9 e o 9 Pro ofereçam esses atributos também.

Qualcomm Snapdragon 875

Prováveis opções de 8 GB / 12 GB de RAM

Variantes de armazenamento de 128 GB ou 256 GB

Carregamento rápido de 65 W

OnePlus e Qualcomm têm um relacionamento de longa data, então é provável que o OnePlus 9 e 9 Pro contará com o mais recente processador Qualcomm sob seu capô. Espera-se que seja o Snapdragon 875, que será revelado em dezembro de 2020.

O OnePlus 9 e 9 Pro será 5G e rumores sugerem que eles terão 65W de carregamento rápido a bordo, como o OnePlus 8T. Também se falou em carregamento sem fio de 40 W, mas ainda não está claro se isso será reservado para o 9 Pro.

Esperávamos duas variantes de armazenamento: 128 GB e 256 GB, com a primeira com 8 GB de RAM e a última com 12 GB, embora apenas o modelo de 8 GB de RAM tenha aparecido em rumores de benchmark até agora.

O OnePlus 9 e 9 Pro provavelmente será lançado com o OxygenOS 11 fora da caixa, o que significa que virá com o Android 11.

Tripla traseira para OnePlus 9

Furo frontal

O OnePlus 8 tem uma câmera traseira tripla composta por um sensor principal de 48 megapixels, 16 megapixels e 116 graus ultra-largo e um sensor macro de 2 megapixels. O OnePlus 8 Pro tem uma câmera quádrupla, que consiste em um sensor principal de 48 megapixels, 48 megapixels ultra-wide, 8 megapixels telefoto e 5 megapixels fotocromático.

Rumores sugerem que o OnePlus 9 terá uma câmera traseira tripla com duas lentes maiores que a terceira, mas nenhum detalhe foi divulgado sobre como será a composição do sistema de câmeras. Se houver um 9 Pro, esperamos que este dispositivo tenha uma configuração de câmera ligeiramente diferente do modelo padrão.

Uma câmera frontal é esperada para ambos os dispositivos, mas seu posicionamento ainda é desconhecido, pois alguns relatórios sugeriram canto superior esquerdo, enquanto outros disseram centralizado.

Aqui está tudo o que ouvimos sobre o OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro até agora.

News18 relatou que o OnePlus 9 foi localizado no Geekbench com o chipset Qualcomm Snapdragon 875 e 8 GB de RAM.

O vazador do Twitter, Max Jambor, disse que a renderização do OnePlus 9 publicada pela 91Mobiles deve ser pega com uma "boa quantidade de sal" e que o "CAD está incorreto".

Pegue seu posto com uma boa quantidade de sal



Vou investigar mais, mas a partir de agora direi que este CAD é incorreto https://t.co/Wfg5iyzZnK - Max Jambor (@MaxJmb) 14 de novembro de 2020

91Mobiles revelou um render de CAD que afirma mostrar o design do OnePlus 9. Uma câmera punch hole alinhada à esquerda pode ser vista, junto com uma câmera traseira retangular que mostra uma câmera traseira tripla com duas lentes maiores que a terceira.

De acordo com o usuário do Twitter @TechDroider , OnePlus anunciará dois modelos do OnePlus 9 - um modelo padrão e um modelo Pro - em meados de março de 2021. O vazador afirma que o terceiro modelo comentado anteriormente não está acontecendo.

Um post no site de blog chinês Weibo afirmou que a série OnePlus 9 ofereceria três modelos, que seriam revelados antes do normal.

O post também mencionou o processador Qualcomm Snapdragon 875, uma câmera de furo de perfuração centralizada, um display com taxa de atualização de 144 Hz e resistência IP68 à água e poeira. Também se falou em carregamento rápido de 65W e carregamento sem fio de 40W.

Android Central informou que suas fontes internas disseram que o evento de lançamento do OnePlus 9 será agendado para meados de março, um mês antes do normal.

Escrito por Britta O'Boyle.