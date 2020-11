OnePlus Nord N10 e N100 terá apenas uma atualização de versão do Android

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Tendo empurrado para fora o assassino carro-chefe, comprometido em usar apenas telas de taxa de atualização mais rápida e declarando que só produziria um dispositivo mais acessível agora que o hardware garantiu uma ótima experiência - os novos dispositivos Nord da OnePlus parecem ter pousado um pouco do Nunca Resolva o mantra que a empresa aplica a si mesma.

O golpe mais recente para esses novos dispositivos é que eles nem mesmo terão suporte no futuro. Em um comunicado ao Android Central, OnePlus confirmou que o Nord N10 e o Nord N100 terão uma atualização de versão do Android - e isso o levará para o Android 11.

Sim, esses dispositivos estão sendo lançados com software antigo e planejam apenas atualizá-lo, abandonando os compromissos de atualização de vários anos que o OnePlus aplica aos seus dispositivos regulares.

Isso levanta outro ponto de interrogação sobre a mudança da OnePlus para o segmento mais acessível. Marcas como a Nokia - que domina essa ponta do mercado - garantem duas atualizações de versão do Android e, mais recentemente, vimos empresas passando a oferecer três versões.

Tudo parece muito estranho para OnePlus , que ganhou fama entre os fãs porque colocou essas pessoas no centro de seus negócios. Por suportar dispositivos mais antigos por muitos anos, parece que quase se espera que esses novos dispositivos acessíveis sejam descartáveis.

"O Nord N10 5G e o N100 receberão uma grande atualização do Android e um total de dois anos de atualizações de segurança. O plano para esses dois dispositivos está de acordo com os padrões da indústria para smartphones em faixas de preços mais acessíveis. Como sempre, continuaremos ouvindo comentários de nossos usuários e procurando maneiras de melhorar a experiência do software para todos os dispositivos OnePlus ", relata Android Central.

O que é interessante aqui é que o OnePlus está caindo no argumento dos "padrões da indústria". Tendo construído sua marca tentando contrariar a tendência e querendo ser diferente do resto da indústria, agora está usando isso como uma muleta para justificar sua política de atualização mais recente.

É menos um caso de Never Settle e mais um caso de Settle for Less.

Escrito por Chris Hall.