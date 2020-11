OnePlus 8 Pro: economize £ 150 nas vendas antecipadas da Black Friday

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon está realizando uma coleção de negócios antecipados da Black Friday e viu alguns negócios de smartphones chegando - incluindo o OnePlus 8 Pro - um dos melhores telefones de 2020.

O acordo reduz £ 150 do preço do OnePlus 8 Pro 128 GB , o que significa que caiu para £ 649,00 - um ótimo preço para este aparelho.

O OnePlus 8 Pro é um ótimo telefone, não apenas por causa do valor para o dinheiro neste negócio, mas porque tem um ótimo display oferecendo 120 Hz, enquanto executa o Snapdragon 865 - com 5G - uma das plataformas de telefone mais poderosas do ano .

squirrel_widget_233185

Ele combina em um pacote e oferece uma câmera decente e executa o Oxygen OS, recentemente atualizado para a versão mais recente com Android 11.

Além disso, você tem uma boa vida útil da bateria, carregamento rápido e proteção IP68 contra água e poeira.

Não temos ideia de quanto tempo esse negócio vai durar, então se você está atrás de uma pechincha no OnePlus 8 Pro, provavelmente é melhor agir rapidamente.

Você pode encontrar todos os detalhes da Black Friday aqui e nós acompanharemos todas as melhores ofertas de smartphones da Black Friday aqui .

Escrito por Chris Hall.