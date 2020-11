OnePlus 8T chegando na edição épica limitada de Cyberpunk 2077!

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OnePlus anunciou oficialmente um novo telefone de edição limitada, e este é bastante especial: é um Cyberpunk 2077 OnePlus 8T limitado com design personalizado.

OnePlus já lançou telefones crossover de execução limitada antes, lançando versões Star Wars e Marvel Avengers de seus telefones na Índia, como os telefones da edição McLaren no Reino Unido e nos EUA.

Em vez de apenas lançar com um acabamento diferente nas costas, ou apenas usar uma cobertura de metal de cor diferente, este Cyberpunk é outra coisa. Ele mudou completamente a aparência da parte traseira, enquanto - compreensivelmente - manteve o hardware principal (como as câmeras) no mesmo lugar.

A saliência da câmera foi estendida para cobrir toda a largura do telefone e apresenta a marca Cyberpunk 2077 na lateral.

O painel traseiro em si tem esse design de pixel manchado com quadrados em miniatura de diferentes tons, semelhante ao Nexus 4 feito pela LG de alguns anos atrás.

Há detalhes em amarelo brilhante ao redor do telefone, mas ele também vem com um monte de acessórios exclusivos e extras adicionais.

Cada telefone é fornecido com um dos seis distintivos, uma caixa de varejo especialmente projetada, uma capa de telefone exclusiva e o manual acontece como um pôster. Além disso, o software do telefone tem animações personalizadas e IU que outros telefones OnePlus não terão.

O resto das especificações são as mesmas do OnePlus 8T normal. Ele vem com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento e estará à venda na China por 3.999 Yuan, que custa cerca de US $ 600.

Entramos em contato com a OnePlus sobre uma disponibilidade global mais ampla, mas, infelizmente, este estará disponível apenas na China, onde estará à venda a partir de 11 de novembro.

Escrito por Cam Bunton.