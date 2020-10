Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Depois de um verão cheio de rumores sobre alguns telefones novos e mais baratos chegando à série Nord de dispositivos OnePlus, a empresa anunciou oficialmente dois novos telefones: Nord N10 5G e Nord N100.

Eles foram anunciados sem um grande evento de lançamento, virtual ou não, e sem as semanas habituais de teasers e hype. Estes são quase definitivamente destinados a voar sob o radar como telefones sensíveis e econômicos.

Começando com o Nord 10 5G, ele fica um pouco abaixo do primeiro Nord na faixa, com um preço de £ 329 (£ 50 menos do que o Nord). Ele se compromete em algumas áreas. Por exemplo, é alimentado pelo processador Snapdragon 690, em vez do 765G.

Como o primeiro Nord, ele tem uma tela de 90 Hz para taxas de quadros suaves e rápidas. É um painel de tela fullHD + de 6,49 polegadas e tem dois alto-falantes acima e abaixo para oferecer uma experiência de alto-falante decente.

Claro, é 5G também - como seu apelido sugere - e combina 6 GB de RAM e armazenamento de 128 GB. Onde isso difere do Nord original, no entanto, é que você pode expandir o armazenamento se quiser. Ele pode lidar com cartões MicroSD de até 512 GB, o que é uma grande notícia para os fãs do OnePlus que estão ansiosos por armazenamento expansível desde o OnePlus 2.

Você também obtém uma bateria de 4.300 mAh, o que deve ser suficiente para um dia inteiro de energia, e pode carregá-la rapidamente usando a tecnologia Warp Charge 30T da empresa, que fornece cerca de 60-70 por cento de recarga em apenas 30 minutos.

Quanto ao Nord N100, ele é tão econômico quanto vimos no OnePlus, em todos os tempos. Ele é projetado como uma alternativa aos gostos do Nokia 5.3 e Moto G8. Custa £ 179 e possui o processador Snapdragon 460 de menor consumo. Isso significa que não é 5G.

Ele vem com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, mas como o N10, você pode expandir o armazenamento usando um cartão MicroSD. Ao contrário do N10, você não tem Warp Charge 30T, em vez disso, você tem um carregamento de 18W, que ainda não é terrivelmente lento.

O grande diferencial aqui é a bateria. Com sua capacidade de 5.000 mAh, você pode descobrir que dura dois dias inteiros. Ele tem uma tela de 6,52 polegadas e, como o OnePlus omitiu a taxa de atualização, podemos assumir com segurança que não é um painel de 90 Hz, mas é ladeado por alto-falantes estéreo.

O Nord N10 5G estará disponível no final deste mês no Reino Unido, enquanto o N100 estará à venda a partir de 10 de novembro.

Com esses dois telefones, está mais claro agora do que nunca que a OnePlus é uma empresa regular de smartphones que lança vários telefones em diferentes faixas de preço, agora aproveitando o apelo de sua marca para vender telefones de especificações mais baixas.

Vamos reservar um julgamento sobre os telefones até que possamos colocá-los em prática para revisar, mas é seguro dizer que a OnePlus definitivamente não é aquela empresa corajosa, disruptiva, de pensamento diferente e de um telefone por ano que costumava ser .

Escrito por Cam Bunton.