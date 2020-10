Lembre-se deste momento: o vazamento do OnePlus Nord N100 é semelhante ao OnePlus esgotado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OnePlus ganhou fama oferecendo o principal assassino . Por meio de uma combinação de exageros de convites e uma comunidade unida, a OnePlus conseguiu fazer algo que outras empresas não conseguiram - ganhar fãs e ganhar tração em um mercado competitivo de smartphones.

O segredo - além do aumento do hype - era que os dispositivos OnePlus pareciam ter sido feitos por fãs, para fãs. Adicione isso ao fato de que os dispositivos OnePlus eram muito mais acessíveis do que outros telefones Android e foi uma combinação vencedora, certamente do ponto de vista da percepção da marca.

As maiores críticas que OnePlus realmente enfrentou surgiram mais recentemente. Em 2019, com o lançamento do OnePlus 7 Pro , havia a sensação de que os preços haviam caído para níveis próximos aos rivais estabelecidos, como a Samsung, embora a taxa 5G (foi um dos primeiros dispositivos 5G) certamente jogasse sua parte.

A mudança do OnePlus para dispositivos mais acessíveis foi marcada pelo anúncio do Nord; baseado no hardware Snapdragon 765 da Qualcomm, ele foi bem recebido, com uma boa relação custo-benefício, mas parecia manter os princípios pelos quais o OnePlus foi adotado pela primeira vez - você ganha muito com seu dinheiro.

No lançamento do Nord , a empresa explicou porque agora era o momento certo para entrar neste segmento mais acessível - porque o hardware era certo para garantir a experiência OnePlus, de ser rápido e suave. Esse foi o Snapdragon 765 - com efeito 5G, e reforçado com uma tela de 90Hz.

Mas os planos da OnePlus de lançar dispositivos ainda mais baratos parecem ir contra o argumento que justificou o lançamento do Nord. O Nord N10 - que também vazou recentemente - pode passar despercebido, preservando essa experiência enquanto oferece a experiência (não temos ideia de como o Snapdragon 690 vai se comportar), mas 5G e uma tela de 90 Hz parecem seguir o mantra OnePlus.

Mas o Nord 100 parece contrariar completamente a tendência. Embora nada seja confirmado, os vazamentos sugerem que será um dispositivo Snapdragon 460 com 4 GB de RAM. A tela, embora grande, até agora não menciona a taxa de atualização, algo que o OnePlus tem defendido em seus últimos quatro lançamentos de dispositivos.

É difícil ver, com base nesses vazamentos, como o Nord N100 se encaixa com o que a empresa tem como objetivo oferecer até agora. De certa forma, é uma venda da marca OnePlus e do que ela sempre representou. O OnePlus efetivamente terá produtos em todos os segmentos de preços, de muito acessível a um pouco caro, assim como a Samsung.

Com a dura realidade dos negócios em 2020, faz sentido ter dispositivos mais acessíveis para oferecer a um conjunto maior de fãs, alavancando aquela marca que foi construída nos últimos 6 anos. Simplesmente não podemos deixar de sentir que a empresa que nos trouxe o assassino carro-chefe encerrou esse capítulo e está seguindo em frente.

Escrito por Chris Hall.