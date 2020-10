O vazamento de especificações OnePlus Nord N10 revela detalhes 5G de faixa média

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O OnePlus Nord N10 é considerado um aparelho um pouco mais acessível da empresa, com lançamento previsto para 26 de outubro e rodando no novo hardware Qualcomm Snapdragon 690 5G .

É um movimento estranho, com o OnePlus delineando a premissa de lançamento do Nord , dizendo que não foi até este momento - com a evolução do Snapdragon 765 - que ele poderia oferecer a experiência OnePlus em um dispositivo de médio alcance.

No entanto, o OnePlus agora parece estar indo all-in em aparelhos acessíveis, com o OnePlus Nord N10 supostamente a ser acompanhado pelo Nord N100.

Dizem que o Nord N10 é equipado com o Snapdragon 690, uma nova plataforma 5G que vem um pouco mais baixa do que o 765 anterior que tem sido tão popular e que o verá como um dispositivo de menor consumo, mas mais acessível. Haverá 6 GB de RAM.

Diz-se que existe uma tela de 6,49 polegadas com resolução full HD, mas oferecendo taxa de atualização de 90Hz. OnePlus disse anteriormente que não vai abaixo de 90 Hz, então isso faz sentido e pode se tornar o dispositivo de nível mais baixo com uma tela de atualização mais rápida.

O carregamento da câmera é relatado como principal de 64 megapixels junto com o ultra-amplo de 8 megapixels e dois sensores de lixo - provavelmente macro e algo aleatório, porque o OnePlus parece estar aumentando a folha de especificações com câmeras extras que ninguém quer mesmo.

No entanto, a bateria de 4300mAh parece promissora, especialmente se receber um pouco da tecnologia de carregamento rápido do OnePlus.

O preço anterior sugeria que este telefone custaria menos de US $ 400, mas esperamos saber mais em 26 de outubro, embora até agora nenhum evento tenha sido confirmado pela OnePlus.

Escrito por Chris Hall.