OnePlus 8T oficial, completo com carregamento incrivelmente rápido e tela de 120 Hz

(Pocket-lint) - Após meses de vazamentos e sua própria alimentação por gotejamento de informações, o OnePlus 8T finalmente é oficial. Ele vem com um design que foge da aparência e sensação da série 8, mas o desempenho usual de alto nível.

De uma perspectiva de design, é mais parecido com um OnePlus Nord Pro do que com um telefone OnePlus série 8 . Ele possui uma tela plana na frente e o posicionamento da câmera na parte traseira mudou para o canto superior esquerdo. Isso está muito na moda para a maioria dos fabricantes de smartphones em 2020.

Como era de se esperar, ele é feito de vidro e alumínio com duas cores disponíveis no lançamento: Aquamarine Green e Luna Silver, e um novo acabamento brilhante anti-impressão digital na superfície.

Dentro, você encontrará um processador Snapdragon 865 junto com 8 GB ou 12 GB de RAM, dependendo da cor que você escolher. Esse processador, é claro, é o chip mais recente e poderoso da Qualcomm e permite suporte 5G do OnePlus 8T.

Há também uma bateria com capacidade de 4.500 mAh composta por duas baterias de 2.250 mAh que permitem ao OnePlus aumentar as velocidades de carregamento. É equipado com tecnologia de carga de 65W, que pode gerar 66 por cento em apenas 15 minutos. Ou uma carga completa em 39 minutos.

Claramente então, há o foco usual na velocidade, e isso se estende à tela também.

A tela é um painel AMOLED plano que apresenta resolução full HD + (2400 x 1080) e um upgrade na taxa de atualização do OnePlus 8. Ele tem um painel de atualização de 120 Hz que permite atingir taxas de quadros super altas.

Em termos de câmera, a maquiagem é semelhante ao sistema de câmeras quádruplas do OnePlus Nord. Há uma câmera primária de 48 megapixels ao lado de uma ultra-wide de 16 megapixels. As outras duas câmeras consistem em um sensor macro de 5 megapixels e um sensor de profundidade preto e branco de 2 megapixels.

No Reino Unido, o modelo Lunar Silver vem com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento por £ 549, enquanto o Aquamarine Green oferece 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento por £ 649. Eles estão disponíveis para encomenda a partir de hoje, com disponibilidade geral na Amazon, John Lewis e OnePlus direto a partir de 20 de outubro.

Escrito por Cam Bunton.