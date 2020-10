Design traseiro do OnePlus 8T revelado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OnePlus anunciou que seu próximo carro-chefe - o OnePlus 8T - terá um novo acabamento brilhante no modelo Aquamarine Green que repele impressões digitais, mas ao fazer isso, confirmou que os primeiros vazamentos de design foram bastante precisos.

Embora seja lírico sobre como sua nova textura brilhante foi desenvolvida ao longo de quatro meses para produzir uma superfície brilhante, mas com uma aparência quase gelada por baixo, OnePlus mostrou que as imagens vazadas de um novo design de caixa de câmera foram um sucesso.

Há alguns anos, o OnePlus faz questão de destacar que a caixa da câmera fica bem no centro e é virtualmente simétrica, dando um equilíbrio à aparência da parte traseira do telefone. Mas com o Nord e agora o 8T, isso está mudando.

A partir da imagem compartilhada em sua postagem de revelação, há uma grande protuberância retangular semelhante a Samsung e Huawei no canto superior esquerdo do telefone. E parece ter quatro lentes de câmera e dois outros elementos redondos que parecem flashes de LED.

Quanto ao acabamento do vidro, o OnePlus diz que contém sete camadas individuais reunidas para dar-lhe o tom verde / azul "exclusivo", bem como um acabamento brilhante projetado para resistir a impressões digitais.

Ele também diz que é construído de uma forma que difunde e refrata a luz para criar uma aparência brilhante e sem manchas que é limpa.

No anúncio, a OnePlus diz que este acabamento está disponível no modelo Aquamarine Green e não menciona outros acabamentos. Isso pode significar que quaisquer outras cores usadas - seja preto, cinza ou azul - provavelmente não terão o mesmo acabamento.

Todos os detalhes, assim como o preço e outras especificações que não descobrimos de antemão, serão anunciados no evento de lançamento em 14 de outubro .

Escrito por Cam Bunton.